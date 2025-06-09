Kurban Bayramı Dönüş Treni Akıcı

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşlar, bayramın 4'üncü gününde İstanbul istikametine doğru yola çıkmaya başladı. TEM Otoyolu İzmit ilçesi geçişinde Gültepe ve Korutepe tünellerinin yer aldığı, Bekirdere Viyadüğü ile Daniş Koper Viyadüğü arasındaki kısımda, yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle ara ara yoğunluk oluşurken, trafik saat 12.30 itibarıyla akıcı ilerliyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nda da trafik normal seyrediyor. Ekipler, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
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