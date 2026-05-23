Kurban keserken bunları sakın yapmayın! 30 bin lira cezası var

23.05.2026 10:23
Kurban Bayramı'nda park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık yerlerde kesim yapanlara 8 bin 687 lira, kurban atıklarını toprağa gömenlere de 20 bin 842 lira para cezası uygulanacak.

Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine sebep olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için tedbirler alındı. Tedbirler doğrultusunda ilgili kurumlar, belediyelerce belirlenen kurban satış ve kesim yerlerinde Kurban Bayramı boyunca denetim yapacak. Satış ve kesim yerlerindeki denetimlerin haricinde apartman önünde, sokakta, parklarda kurban kesiminin engellenmesi için de çalışmalar gerçekleştirilecek. Kurallara uymayanlara da para cezası kesilecek.

UYGUN OLMAYAN ŞARTLARA PARA CEZASI

Kurban Bayramı'nda park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde kesim yapanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 8 bin 687 lira idari para cezası uygulanacak. Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa gömen tesislere, toplu kesimler için 839 bin 122 lira idari para cezası kesilecek. Konutlarda ve yerleşim alanlarında kesilen kurbanlardan kalan atıkların toprağa gömülmesi halinde yasağa uymayanlara 20 bin 842 lira idari para cezası verilecek.

HAYVANA EZİYETE 13 BİN 333 LİRA CEZA

Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, döven, aç ve susuz bırakan, aşırı soğuğa, sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren kişilere hayvan başına 13 bin 333 lira idari para cezası kesilecek. Satış yerlerinde, hayvanların sağlıklarının iyi, barındıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunluluğuna aykırı hareket edenlere 4 bin 344 lira, dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan en az acı verecek şekilde hijyenik kurallara göre kesim yapmayan ve hayvan kesimine yetkili olmayanlara hayvan başına 18 bin 243 lira idari para cezası uygulanacak. Yasaklara uymayanlara; İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimleriyle, belediyelerce cezai işlem uygulanacak.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Güncel, Çevre, Yaşam

