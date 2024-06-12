Türk Böbrek Vakfı Kurban Bayramı'nda Sağlıklı Beslenme Tavsiyesi Verdi - Son Dakika
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Türk Böbrek Vakfı Kurban Bayramı'nda Sağlıklı Beslenme Tavsiyesi Verdi

Türk Böbrek Vakfı, Kurban Bayramı'nda dinlenmemiş et, şerbetli tatlı ve abartılı kahvaltılardan uzak durulması gerektiğini belirtti. Vakıf, sindirim sorunlarından kaçınmak için tadımlık ölçüde tüketmek, bol su içmek, yürüyüş yapmak ve ilaçları aksatmamak gibi önlemlerin alınmasını önerdi. Diyetisyen ise kontrolsüz beslenmenin böbrek hastalıkları, obezite, şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve kalp-damar hastalığı gibi problemlere yol açabileceğini söyledi. Etlerin doğru şekilde pişirilmesi ve sağlıklı kahvaltı seçeneklerinin tercih edilmesi de önemli noktalar arasında yer aldı.

12.06.2024 13:07
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Türk Böbrek Vakfı (TBV), Kurban Bayramı'nda, dinlenmemiş etten, şerbetli tatlıdan ve abartılmış kahvaltılardan uzak durulması tavsiyesinde bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamada, özel günlerde bir araya gelmenin en keyifli halinin birçok insan için şüphesiz kalabalık sofralarda toplanmak olduğu, bu keyifli toplanmaların ve şenlikli masaların özellikle bayram gibi özel günlerde pek de masum kalamadığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen vakfın başkanı Timur Erk, özellikle mevsim normallerinin üstündeki sıcaklıklar ile misafir ağırlamaya verilen önemin kendilerini birtakım sindirim sorunlarıyla karşı karşıya getirebildiğini kaydetti.

Erk, "İkramı geri çevirmek değil ama ikram edilenin yarısıyla yetinip tadımlık ölçüde tüketmek, bol su içmek, sabah erken veya akşam güneşin çekildiği saatlerde kısa yürüyüşler yapmak, varsa alınan ilaçları aksatmamak, aşırı tuzdan kaçınmak gibi önlemleri bayramı daha keyifli geçirmemizi sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Türk Böbrek Vakfının diyetisyeni Gökçen Efe Aydın ise Kurban Bayramı ve özel günlerde kontrolsüz beslenmeden kaçınmak için alınması gereken tedbirleri aktardı.

Aydın, özel günlerde artan şeker ve tatlı tüketimine eklenen dikkatsiz et tüketiminin özellikle böbrek hastalıkları, obezite, şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve kalp-damar hastalığı olan kişilerde farklı problemlere zemin oluşturabildiğine dikkati çekti.

Etlerin sindiriminin zor olduğunun altını çizen Aydın, şu ifadelerini kullandı:

"Biliyoruz ki bazı yörelerde etler kesildiği gibi ocağa konulup sofraya getirilebiliyor. Sertliğinin gitmesi açısından 24 saat dinlendirilmesi oldukça önemlidir. Aksi durumda sindirim zor olacağından özellikle mide rahatsızlığı olan kişilerin sıkıntı yaşaması kaçınılmaz olur. Ayrıca etler pişirilirken yağsız tarafları tercih edilmeli, kızartma ve kavurma yerine haşlama, fırında pişirme veya ızgara tercih edilmelidir. Haşlarken az su kullanılmalı ve suyu dökülmemelidir. Izgara yapılacaksa etin üzerinde kömürleşmiş bir katman oluşturmamak için et ve ateş arasında uygun mesafenin olması da son derece önemlidir. 'Zoonoz' olarak adlandırılan ve hayvanlarda görülen bazı hastalıklar, etler çiğ veya az pişmiş tüketildiğinde insanlara geçebilir. Bu nedenle etler iyi pişirilerek tüketilmelidir. İlave yağ konulmadan kendi yağında pişirilen etleri sebzelerle pişirmek veya etlerin yanında yeşil salata yemek besin çeşitliliği açısından önemlidir. Etlerde bulunmayan C vitamini bu şekilde vücuda alınabilir."

Diyetisyen Aydın, tüketilecek etlerin buzdolabında çözdürülmesi ve bunların tekrar dondurulmamasına işaret ederek, etleri oda sıcaklığında ve açıkta çözdürmek kolayca bozulmasına ve zararlı hale gelmesine neden olabileceğini ifade etti.

Güne her zaman olduğu gibi bayramda da kahvaltıyla başlamanın önemini vurgulayan Aydın, "Hamur işleri ve kızartmaların yer aldığı kahvaltılar yerine peynir çeşitleri, yumurta, zeytin, salatalık, domates gibi sebzeler, yeşillikler ve tam buğday ekmeği kahvaltı için sağlıklı bir seçim olacaktır." tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Böbrek Vakfı Kurban Bayramı'nda Sağlıklı Beslenme Tavsiyesi Verdi - Son Dakika

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