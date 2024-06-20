Kurban Bayramı'nda Salda Gölü 70 bin kişiyi ağırladı - Son Dakika
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Kurban Bayramı'nda Salda Gölü 70 bin kişiyi ağırladı

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler, Salda Gölü'ne akın etti. 4 günlük bayram süresince 70 bin kişi gölü ziyaret etti. Tatilciler, gölün turkuaz sularında serinlerken, fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi. Salda Gölü, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bembeyaz kumsalları ve turkuaz rengi sularıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıla göre ziyaretçi sayısında azalma olsa da Salda Gölü, tatilcilerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor.

20.06.2024 11:51
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Kurban Bayramı'nda Salda Gölü 70 bin kişiyi ağırladı

BURDUR - 9 günlük Kurban Bayramı'nı fırsat bilen tatilciler Ege ve Akdeniz sahillerinin yanı sıra Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'ne de geldi. 4 günlük bayram süresince 70 bin kişinin ziyaret ettiği Salda Gölü'nde kimi tatilci fotoğraf çekinmekle yetinirken kimileri ise gölün turkuaz sularında serinledi.

Her yıl on binlerce kişinin ziyaret ettiği Dünyaca ünlü Salda Gölü 9 günlük bayram tatilini fırsat bilenlerin uğrak yeri oldu. Bembeyaz kumsalları, turkuaz rengi sularıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Salda Gölü'ne gelen tatilciler bol bol hatıra fotoğrafı çekip halk plajı bölgesinde göle girerek tatilin tadını çıkardılar. Daha çok günübirlik gruplardan oluşan tatilcilerin yanı sıra çadırlarını alıp gelen ve bungalov evlerde konaklayan tatilciler de burada vakit geçiriyor. Geçtiğimiz yıla göre ziyaretçi sayısında dörtte üç oranda azalma görülürken 4 günlük bayram süresince Salda Gölü yaklaşık 70 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Yaklaşık 20 seneden beri İzmir'den Salda Gölü'nü ziyarete gelen Osman Beytut; " 2 senedir gelemiyordum yapılan düzenleme çalışmaları sonrasında harika olmuş burası. Eskiden çok kötüydü, çok kalabalıktı şimdi ise harika olmuş, çok beğendim. Zaten ben buradan evli olduğum için her sene ziyaret etmeye çalışıyorum." dedi.

Salda Gölü'nün minik ziyaretçisi Zeynep Ela Kahvecioğlu ise ; " Düzce'den geldik buraya. Çok güzel buldum Salda'yı. Kardeşim evde kaldı, buraya keşke kardeşimle gelebilseydim çok beğendim çünkü burayı." şeklinde konuştu.

Ziyaretçilerden Fatih Aktar'da Salda Gölü'nü çok sevdiğini dile getirdiği konuşmasında; "Buraya Bursa'dan geldik. Eşim buralı olduğu için daha öncede gelmiştik aslında. Çok güzel bir doğası var, doğal olması yönüyle ayrı bir güzellik katıyor. İnsanların buraya gelmesini, bu güzelliği görmesini tavsiye ederim. Gelsinler görsünler Salda'yı." ifadesinde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kurban Bayramı'nda Salda Gölü 70 bin kişiyi ağırladı - Son Dakika

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