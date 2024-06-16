Kurban Bayramı'nda Trakya'da Camiler Doldu - Son Dakika
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Kurban Bayramı'nda Trakya'da Camiler Doldu

Kurban Bayramı dolayısıyla Trakya'da bulunan camiler vatandaşlarla doldu. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da vatandaşlar bayram namazını kılmak için camilere akın etti. Bayram hutbelerinde Filistin'deki zulüm ve katliamlar da gündeme getirildi. Namazın ardından ise vatandaşlar bayramlaşma törenlerine katıldı.

16.06.2024 07:39
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Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar Trakya'da camiler doldurdu.

Edirne'de vatandaşlar, başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli olmak üzere kentteki camilerde saf tuttu.

Eski Cami imam hatibi Salih Tatlı, bayram hutbesinde bayramların aile, dost ve akrabalarla yaşandığında bereketlenip anlam bulduğunu söyledi.

Filistin'deki Müslümanların bu bayramı da zulüm altında geçirdiğini belirten Tatlı, şöyle devam etti:

"Tarihin şahit olduğu en büyük vahşetlerden birini uygulayan zalimler, bütün dünyanın gözü önünde kadın, çocuk, yaşlı demeden kardeşlerimizi katlediyor. Zalimlerin yenileceği, mazlumların zafere ulaşacağına olan inancımız tamdır. Bize düşen, bu katliamı durdurmak için insani ve vicdani sorumluluklarımızı yerine getirmek, doğru yerde durmaktır."

Namazın ardından Edirne Valisi Yunus Sezer, vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşmada 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da yer aldı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.

Hızırbey Camisi'nde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar saf tuttu.

Bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle bayram namazını cami avlusunda kıldı.

Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, Kurban Bayramı'nı konu alan vaaz verdi.

Hutbe ve duanın ardından vatandaşlar namaz kıldı.

Ardından Kırklareli Vali Valisi Birol Ekici, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar bayramlaştı.

Tekirdağ'da da bayramı namazı dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.

Bayram namazını Rüstem Paşa Camisi'nde kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatinde camiye geldi.

Bayram namazının ardından eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve vatandaşlar bayramlaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kurban Bayramı'nda Trakya'da Camiler Doldu - Son Dakika

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