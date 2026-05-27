Kurban Bayramı\'nda Yaralanmalar

27.05.2026 12:02
Kayseri, Sivas, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir'de kurban keserken yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu.

Kayseri'de bayram namazının ardından bazı vatandaşlar kurbanlarını kesmeye çalışırken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.

Yaralılar sabahın erken saatlerinden itibaren Kayseri Devlet Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne geldi.

Kendi imkanlarıyla ya da ambulanslarla hastanelere gelen yaralıların çoğu tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Sivas

Sivas'ta bıçak kesiği ya da hayvan darbeleriyle yaralananlar, Sivas Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinin acil servisine başvurdu.

Hastanelere şu ana kadar başvuran 40 yaralıdan çoğu ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Nevşehir

Nevşehir'de kurban kesiminde yaralanan vatandaşlar, kentteki hastanelere başvurdu.

Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Niğde

Niğde'de bayram namazının ardından bazı vatandaşlar kurbanlarını kesmeye çalışırken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kırşehir

Kırşehir'de bayram namazının ardından bazı vatandaşlar kurbanlarını kesmeye çalışırken yaralandı.

Hastanelere şu ana kadar başvuran 46 yaralıdan çoğu ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 12:19:07. #7.13#
