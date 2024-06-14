Kurban Bayramı Tatili Dolayısıyla Anadolu Otoyolu'nda Yoğunluk - Son Dakika
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Kurban Bayramı Tatili Dolayısıyla Anadolu Otoyolu'nda Yoğunluk

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde akıcı yoğunluğa neden oluyor. İstanbul ve çevre illerden memleketlerine veya tatil beldelerine gitmek için harekete geçen sürücülerin bölgeden geçişi devam ediyor. Gümüşova rampaları, Gölyaka ve Kaynaşlı geçişi, Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler ve Çaydurt, Köroğlu rampaları, Yeniçağa ve Gerede gişelerinde yoğunluk yaşanıyor. Dinlenme tesisleri girişleri ve otoyoldan çıkış gişelerinde araç yoğunluğu artıyor. Polis, yoğunluğa göre sürücüleri zaman zaman otoyoldan D-100 kara yoluna yönlendiriyor. Kazalar ve araç arızaları nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına gelse de güzergahta görev yapan polis, karayolları ve jandarma ekipleri, trafik akışını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

14.06.2024 09:47
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Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden harekete geçen sürücülerin bölgeden geçişleri sürüyor.

Otoyolun Düzce kesiminde Gümüşova rampaları, Gölyaka ve Kaynaşlı geçişi, Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler ve Çaydurt, Köroğlu rampaları, Yeniçağa ve Gerede gişelerinde yoğunluk yaşanıyor.

Dinlenme tesisleri girişleri ile otoyoldan çıkış gişelerinde araç yoğunluğunun arttığı görülüyor.

Polis, yoğunluk durumuna göre sürücüleri zaman zaman otoyoldan D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

Hasarlı kazalar ve araç arızalarının da etkisiyle ulaşımın zaman zaman durma noktasına geldiği güzergahta görev yapan polis, karayolları ve jandarma ekipleri, trafik akışında aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Öte yandan, bölgedeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kurban Bayramı Tatili Dolayısıyla Anadolu Otoyolu'nda Yoğunluk - Son Dakika

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