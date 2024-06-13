Kurban Bayramı Tatilinde Anadolu Otoyolu'nda Yoğunluk - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kurban Bayramı Tatilinde Anadolu Otoyolu'nda Yoğunluk

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor. Sürücülerin memleketlerine gitmek için yola çıkmalarıyla birlikte özellikle otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı ve Köroğlu rampaları kesiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bazı araçların arıza yapması nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, yarın ve cumartesi günü trafiğin daha da yoğun olmasının beklendiğini belirtti. D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde ise trafik akıcı bir şekilde devam ediyor.

13.06.2024 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen sürücüler, yola çıkmaya başladı.

Sürücülerin gidecekleri yerlere hareket etmesiyle özellikle otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı ve Köroğlu rampaları kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Yolda arıza yapan bazı araçların bulunduğu yerlerde ise trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği görülüyor.

Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Yetkililer, yarın ve cumartesi günü trafiğin daha da yoğun olmasının beklendiğini bildirdi.

D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde ise akıcı trafik devam ediyor.

Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Kurban Bayramı, Jandarma, Köroğlu, trafik, Ankara, Abant, Düzce, Bolu, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı Tatilinde Anadolu Otoyolu'nda Yoğunluk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:40:55. #1.12#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı Tatilinde Anadolu Otoyolu'nda Yoğunluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement