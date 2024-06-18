Kurban Bayramında Halk Plajları Doldu Taştı - Son Dakika
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Kurban Bayramında Halk Plajları Doldu Taştı

Tatil sezonunun en yoğun zamanlarından biri olan Kurban Bayramı, sahillerde hareketliliği artırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Denizler Halkındır' Projesi kapsamında, vatandaşların sahillerden serbestçe yararlanmasını, kıyıya ulaşımını engelleyen işgaller ve kaçak yapılaşmalara yönelik denetimleri bayram tatili boyunca sahillere olumlu yansıdı. Halk plajları, tatilcilerin uğrak yeri oldu ve vatandaşlar keyifle tatillerini geçirdi. Bakan Özhaseki, vatandaşlardan sahillerde çevre kirliliğine sebebiyet vermemelerini istedi.

18.06.2024 13:56
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- Kurban bayramında halk plajları doldu taştı

Halk plajları vatandaşların uğrak yeri oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki:

"Halk plajlarıyla vatandaşlarımız hem günübirlik ihtiyaçlarını rahatça karşılayabiliyor hem de temiz işletmelerle keyifli bir tatil geçiriyor"

ANKARA - Tatil sezonunun en yoğun zamanlarından biri olan Kurban Bayramı, sahillerde hareketliliği artırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "Denizler Halkındır" Projesi kapsamında, vatandaşların sahillerden serbestçe yararlanmasını, kıyıya ulaşımını engelleyen işgaller ve kaçak yapılaşmalara yönelik denetimleri bayram tatili boyunca sahillere olumlu yansıdı. Kıyılarda yürütülen denetimlerin etkisiyle, vatandaşlar rahatça denize girerken; halk plajları da tatilcilerin uğrak yeri oldu.

Halk plajlarında keyifle tatillerini yapan vatandaşlar memnuniyetini dile getirdi. Bir vatandaş, "'Denizler Halkındır' dediler. Sahillerde denetimlerin olmasından ve kaçak işletmelerin de önüne geçilmesinden dolayı memnunuz. Takdir edilesi bir durum, çok mutluyuz." dedi.

Kurban Bayramı'nın keyfini halk plajlarında çıkaran vatandaşlara seslenen Bakan Özhaseki, "Halk plajlarıyla vatandaşlarımız hem günübirlik ihtiyaçlarını rahatça karşılayabiliyor hem de temiz işletmelerle keyifli bir tatil geçiriyor. Bayram tatili boyunca vatandaşlarımızdan istirhamım sahillerimizde çevre kirliliğine sebebiyet vermeyelim. Bayramın huzurlu atmosferini çevremizi kirleterek bozmayalım." dedi.

Tatil sezonunun en yoğun zamanlarından biri olan Kurban Bayramı, sahillerde hareketliliği artırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "Denizler Halkındır" Projesi kapsamında, vatandaşların sahillerden serbestçe yararlanmasını, kıyıya ulaşımını engelleyen işgaller ve kaçak yapılaşmalara yönelik denetimleri bayram tatili boyunca sahillere olumlu yansıdı. Kıyılarda yürütülen denetimlerin etkisiyle, vatandaşlar rahatça denize girerken; halk plajları da tatilcilerin uğrak yeri oldu.

"Tüm sahillerimizi adım adım gözden geçiriyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kıyılara ulaşımı engelleyen işgaller ve kaçak yapılaşmadan dolayı vatandaşların mustarip olduğunu belirterek, "Biz de 'Milletimizin isteği, bizim başımızın gözümüzün üzerinde' dedik. Gelen şikayetler üzerine derhal harekete geçtik ve ekiplerimizle beraber çalışmalara başladık. Tüm sahillerimizi adım adım gözden geçiriyor, vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen kaçak yapıları ve işgalleri hızlıca tespit ediyoruz. Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen tüm unsurları kaldıracağız." diye konuştu.

"Valiliklerimiz de bu meseleyi yakından takip ediyor"

Artvin'den Hatay'a kadar tüm sahilleri adım adım gözden geçirdiklerini hatırlatan Bakan Özhaseki, "Hedefimiz, sahillerimizi kaçak yapılardan arındırmak, bayramda olduğu gibi yaz tatili boyunca da turistik hareketliliğinin yasal çizgide devam etmesini sağlamak. Biz, İl Müdürlüklerimiz nezdinde kıyılarımızı gözetim altına alırken; valiliklerimiz de bu hassas meseleyi yakından takip etmeye devam ediyor" dedi.

"Çevre kirliliğine sebebiyet vermeyelim"

Kurban Bayramı'nın keyfini halk plajlarında çıkaran vatandaşlara seslenen Bakan Özhaseki, "Halk plajlarıyla vatandaşlarımız hem günübirlik ihtiyaçlarını rahatça karşılayabiliyor hem de temiz işletmelerle keyifli bir tatil geçiriyor. Bayram tatili boyunca vatandaşlarımızdan istirhamım sahillerimizde çevre kirliliğine sebebiyet vermeyelim. Bayramın huzurlu atmosferini çevremizi kirleterek bozmayalım" diye konuştu.

Vatandaşlar "Denizler Halkındır" Projesinden memnun

Ailelerin en çok tercih ettiği halk plajlarında keyifle tatillerini yapan vatandaşlar memnuniyetini dile getirirken; bir vatandaş, "'Denizler Halkındır' dediler. Sahillerde denetimlerin olmasından ve kaçak işletmelerin de önüne geçilmesinden dolayı memnunuz. Takdir edilesi bir durum, çok mutluyuz." dedi. Bir diğer vatandaş ise "Yerel halk olarak böyle yerlerin sürekli denetlenmesi ve çöplerin temizlenmesi bizim için çok iyi. Yerel halk olarak çok mutluyuz." diye konuştu. Birçok vatandaş ise sahilin doğa ile iç içe olduğunu, ailecek bu bölgeyi tercih ettiklerini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kurban Bayramında Halk Plajları Doldu Taştı - Son Dakika

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