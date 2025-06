Kurban Eti Saklama ve Kesim Tavsiyeleri

Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, kurban kesimi ve etlerinin saklanmasına yönelik tavsiyelerde bulundu.

Yalçındağ, yazılı açıklamasında, kurban kesimi ve sonrasında, eti parçalara ayırma ve işleminin, mutlaka işin ehli bir kasap tarafından yapılması gerektiğini bildirdi.

Türkiye'de, 800-900 bin büyükbaş, 2-2,5 milyon küçükbaş hayvanın, her yıl Kurban Bayramı'nda ibadet gereği kesildiğine işaret eden Yalçındağ, bunun karşılığı 200 bin ton et üretimi gerçekleştiğini aktardı.

Yalçındağ, Avrupa'nın tüm mezbahaları toplanıp Türkiye'ye yayılsa dahi böyle bir organizasyonun bir günde gerçekleştirilemeyeceğini vurgulayarak, "Kurbanımızın, doğru insanlar tarafından kesilmesi ve işlenmesi, yine doğru şekilde muhafaza edilmesi gerekiyor. Doğru adres ise herkesin mahallesindeki kasaplardır. Bu, kaza sayısını büyük oranda azaltır. Kesim sırasında kullanılacak aletler keskin ve temiz, tam olmalı ve her yıl bilenmeli. Seneden seneye ortaya çıkıp 'ben kasabım' demek, kömürlükten çıkarılan makineyle kıyma çekme hizmeti vermek halk sağlığını tehdittir. Bizim amacımız, önceliğimiz para kazanmak değil, en güvenlikli şekilde hijyen kurallarına uygun hizmet ve ürün sunmaktır. Ette, yenmeyecek bir bölüm ayıklanmamışsa, bu kıymanın tamamına bulaşır, makinadaki kalıntı bir sonraki vatandaşın etine, kıymasına da bulaşmış olur." ifadelerini kullandı.

"Donmuş et 3-4 ay içerisinde tüketilmeli"

Parçalanan etlerin, dışarıda hiç dinlendirilmeden sıcak şekilde plastik kova ve poşetlere konularak dolaplara kaldırılmasının sakıncalı olduğuna dikkati çeken Yalçındağ, en büyük hatanın bu olduğunu vurguladı. Bu şekilde etin, kendi sıcaklığıyla 1 saat içinde bakteri üreterek, bozulacağının altını çizen Yalçındağ, şunları kaydetti:

"Etin, tepsiler vasıtasıyla taşınması daha uygun olur. Yapılması gerekense, eve gider gitmez eti taşınan tepsilerden hızlıca alıp, mutfak tezgahının üzerine serip, en az 2 saat soğumasını beklemek. Soğuduktan sonra, et yine bir tepsiye konulup, buzdolabına kaldırılmalı, ertesi gün de kasaba götürülmeli. Kasapta hazırlattıktan sonra da tüketilecek miktarda parçalara ayırıp, öyle dondurulması gerekir. Donmuş etin 3-4 ay içerisinde tüketilmesi en doğrusu. Yanlış kesim, yanlış parçalama, yanlış saklama nedeniyle yüzde 10'unu bile kullanılmaz hale getirirsek, yaklaşık 20 bin ton et yapar, bu da neredeyse Ankara'nın 15 günlük et ihtiyacına tekabül eder."