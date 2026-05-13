Kurban Pazarlarında Hareketlilik Artıyor

13.05.2026 10:01
Antalya'daki kurban pazarlarında hareketlilik başladı; küçükbaş fiyatları 15-55 bin, büyükbaş 140-450 bin lira.

ANTALYA'da, Kurban Bayramı öncesi kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Türkiye'nin dört bir yanından getirilen büyükbaş ve küçükbaşlar pazarda yerlerini aldı. Küçükbaşların fiyatları 15 bin liradan başlayıp 55 bin liraya, büyükbaşların ise 140 bin liradan başlayıp, kilosuna göre 450 bin liraya kadar çıkıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık hayvanlar çadırlarda yerini aldı, besiciler de hazırlıklarını hızlandırdı. Vatandaşların kurban pazarlarına ilgisi her geçen gün artarken sıkı pazarlıklar da yaşanıyor. Fiyatların geçen yıla oranla az miktarda arttığını kaydeden besiciler, yoğunluğun bayrama yakın günlerde artmasını bekliyor. Büyükbaşların fiyatı 140 ile 450 bin lira arasında değişirken, küçükbaşların ise 15 bin liradan başlayıp, 55 bin liraya kadar çıkıyor.

'TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN KURBANLIK GELİYOR'

Bayrama 2 ay kala kurbanlıkları Antalya'ya getirdiklerini kaydeden besici Yunus Emre Aslan, "Kurbanlıklarımızı yaylalardan getiriyoruz. Burada besiye alarak satışa hazırlıyoruz. Bayrama son 15 gün kala yoğunluğun artmasını bekliyoruz. Burdur, Afyon ve Antalya'nın çeşitli köy ve yaylalarından hayvanlarımızı topluyoruz. Hava şartlarına uyum sağladıktan sonra satışa sunuyoruz. Antalya'daki genel kurban pazarlarına baktığımızda ise hayvanların Türkiye'nin dört bir yanından geldiğini görüyoruz. Çoğu satıcı hayvanlarını bayrama 10 gün kala getirirken, biz 2 ay önceden getirip daha sağlıklı bir hazırlık süreci yürütüyoruz" dedi.

'FİYATLARDA YÜZDE 100'LÜK ZAM YOK'

Kurbanlık vasfını taşıyan küçükbaş hayvanların 15 bin liradan başlayıp 55 bin liraya kadar çıktığını aktaran Aslan, "Şu anda satışlarda hareketlilik başladı. Müşterilerimiz gelmeye devam ediyor. Geçen yıla oranla küçükbaş fiyatlarında yüzde 30 civarında artış söz konusu. Söylendiği gibi abartılı, yüzde 100'lük bir zam yok. Geçen yıl küçükbaş hayvan fiyatları 12 bin liradan başlıyordu, bu yıl ise 15 bin liradan başlıyor. Fiyatların makul seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz, kurbanlık almak için son günleri beklememeleri. Erken gelenler hem seçim konusunda daha avantajlı oluyor hem de kesim planlamasını daha rahat yapabiliyor. Kurbanlık alırken özellikle hayvanın yaşına, sağlık durumuna ve kurbanlık vasıflarını taşıyıp taşımadığına dikkat edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

'1 TONLUK HAYVANLARIMIZIN FİYATI 450 BİN LİRAYA KADAR ÇIKABİLİYOR'

Büyükbaş hayvanlarda geçen yıla oranla fiyatların yüzde 15 ila 20 arttığını belirten besici Muhammet Hüseyin Çeltek, "2026 yılı kurbanlık satışlarımız devam ediyor. Canlı 300 kilodan başlayan ve 1 tona kadar ulaşan büyükbaş hayvanlarımız bulunmaktadır. Fiyatlar hayvanın canlı kilosuna göre değişiyor. 300 kiloluk bir hayvan 130-140 bin lira civarındayken, 1 tonluk hayvanlarımızın fiyatı 400-450 bin liraya kadar çıkabiliyor. Hisse fiyatlarımız ise kişi başı 30 bin liradan başlayıp 50 bin liraya kadar değişiyor. Vatandaşlarımız bütçelerine ve tercih ettikleri hayvana göre seçim yapabiliyor. Geçen yıla oranla büyükbaşlarda yüzde 15-20 civarında artış söz konusu. Şu an satışlarımızın yüzde 70-80'ini tamamlamış bulunuyoruz. Geçen yıla göre beklentimizin biraz altında kaldığını söyleyebiliriz. Son günlerde hareketlilik artacaktır" dedi.

Kurban fiyatlarının uygun olduğunu belirten Ayşe Arıbaş, "Kurbanlıklar güzel. Biz her yıl aynı yerden alırız. Geçen yıla oranla hemen hemen çok bir fark yok. 35 bin liraya küçükbaş hayvan aldık. 1 yaşında şu an. Mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

