Kurbanlık Deve Eleşkirt'te İlgi Odağı Oldu - Son Dakika
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Kurbanlık Deve Eleşkirt'te İlgi Odağı Oldu

Kurbanlık Deve Eleşkirt\'te İlgi Odağı Oldu

Mevlit Kandili için gönderilen deve, Eleşkirt'te büyük ilgi gördü, hatıra fotoğrafları çekildi.

14.09.2024 11:37
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ANTALYA'da hayırsever iş insanının Mevlit Kandili nedeniyle Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki erkek öğrenci yurduna kurbanlık gönderdiği deve, ilgi odağı oldu. Kurban edilmeden önce ilçede gezdirilen deveyi görenler, hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklar ise devenin yanından ayrılmadı.

Mevlit Kandili nedeniyle, hayırsever bir iş insanı, Özel Ali Kösem Erkek Öğrenci Yurdu'na kurbanlık deve gönderdi. Özel Ali Kösem Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Mensur Nursever, devenin çarşamba günü Antalya'da satın alınan çiftlikteki görevliler tarafından Eleşkirt'e getirildiğini ve 27 öğrencinin barındığı yurdun bulunduğu ilçede çoğu kişinin canlı olarak ilk kez deve gördüğünü söyledi. Yurtta kalan öğrenciler için iş insanının her yıl kurban gönderdiğini bu yıl ise deve ile sürpriz yaptığını anlatan Nursever, "İsminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever yurdumuza kurban edilmek üzere bir deve gönderdi. Biz de deveyi kesmeden önce ilçede gezdirdik. Halkın sürekli gördüğü bir hayvan olmadığı için büyük ilgi gördü. İlçede yaşayan herkes onunla fotoğraf çektirmek için yarıştı. Kurban edilecek olan devenin etini Mevlit Kandili nedeniyle yurttaki öğrencilerle ilçe halkına ikram edeceğiz" diye konuştu.

Deveyi kamyonetle Antalya'dan Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine getirdiğini söyleyen çiftlik sahibi Mustafa Arıkan, 'Mevlit Kandili'nin, İslam peygamberi Muhammed'in doğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiyülevvel ayının on ikinci gecesi olduğunu ifade etti. Antalya'nın Alanya ilçesinde 20 senedir deve çiftliklerinin bulunduğunu söyleyen Arıkan, "Hayırsever iş insanı sevgili peygamberimizin hürmetine bizden bir deve istedi. Biz de deveyi kurban edilmek üzere Ağrı'ya getirdik. Çiftlikten adaklık deve için Türkiye'nin her yerine sevk ediyoruz. Oradan kendi araçlarımızla ve imkanlarımızla buraya getirdik. İlçede iki gün boyunca gezdirdik. Allah izin verirse sevgili peygamberimiz ruhaniyeti ve bütün Ümmet-i Muhammed'in ruhaniyeti, selameti, saadeti için kesiyoruz" dedi.

Deve, sabah saatlerinde yurdun bahçesinde görevliler tarafından kurban edildi.

Kaynak: DHA

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