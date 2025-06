Kurbanlık Kesiminde Düşüş

Haber: Özgür DEDELOK

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde hayvancılıkla uğraşan genç üretici Ahmet Şen, "Kurbanlık kesenlerin sayısı her yıl azalıyor. Asgari ücretli ve emekli nasıl kurban kesecek? İlk çıktığında emekli ikramiyesi bir kurbanlık alıyordu, şimdi dörtte birini bile karşılamıyor" dedi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde hayvancılıkla uğraşan genç üretici Ahmet Şen, hayvancılığın ve tarımın her geçen gün daha da zorlaştığını ifade ederek, artan maliyetler ve düşük alım gücü nedeniyle sektördeki geleceğin karanlık olduğunu söyledi. Kurban Bayramı öncesi Karacasu hayvan pazarında açıklamalarda bulunan Şen, gençlerin hayvancılıktan uzaklaştığını ve mevcut üreticilerin de yaşlılık nedeniyle işi bırakmak zorunda kalacağını belirtti.

Ahmet Şen, hayvancılıkla uğraşanların giderek azaldığını vurgulayarak, "Bu gidişle et olmadan et olacak, insanlar protein tozlarıyla beslenecek" dedi. Yem ve saman fiyatlarının sürekli arttığını dile getiren Şen, "50 kiloluk yemin çuvalı bin liraya dayandı, yoncanın kilosu 15 lirayı buldu. Alım gücü yok, pazar durgun. Kurbanlık kesenlerin sayısı her yıl azalıyor. Asgari ücretli ve emekli nasıl kurban kesecek? İlk çıktığında emekli ikramiyesi bir kurbanlık alıyordu, şimdi dörtte birini bile karşılamıyor" ifadelerini kullandı.

Şen, Karacasu'nun sanayi bölgesi olmadığını ve halkın geçimini tarım ve hayvancılıkla sağladığını belirterek, "Hayvancılığı bıraktığımızda sadece üretici değil, veteriner, yemci, nakliyeci de zarar görecek. Bu işi bıraktığımızda 5-6 aile birden geçimden olacak" dedi.

"Her bakan kendi politikasını uyguluyor"

Tarım ve hayvancılık sektöründe istikrarlı bir politika olmadığını vurgulayan Şen, "Her gelen bakan kendi politikasını uyguluyor, sürekli değişen bir sistem var. Devletin sürdürülebilir ve uzun vadeli bir tarım politikası oluşturması gerekiyor" diye konuştu.

Zeytin üreticiliği de yapan Şen, tarımda da durumun farklı olmadığını belirterek, "Geçen yıl zeytini 190 liradan satıyorduk, bu yıl 140 liraya düştü. Mazot fiyatları arttı ama buğday fiyatları yerinde saydı. Çiftçilik ve hayvancılık zararla devam ediyor" diye ifade etti.

"Gençler uzaklaşıyor, yaşlılar mecburen bırakacak"

Gençlerin hayvancılık yapmak istemediğini söyleyen Şen, "Gençler sigortalı işlere yöneliyor. Mesaisi belli, daha düzenli bir hayatı tercih ediyorlar. Hayvancılıkta yağmur, çamur, hayvan hastalığı, kurt saldırısı gibi sorunlar var. Masraflar çok, gelir gideri karşılamıyor. Gençler artık bu işe girmiyor" dedi.

Şen, hayvancılık yapanların evlilikte de zorluk yaşadığını dile getirerek, "Eskiden hayvanı olan kişiye kız verilirdi, şimdi hayvancılıkla uğraşan birine kız vermek istemiyorlar. Herkes rahat iş istiyor, üstü kirlenmesin, sigortası olsun diyorlar" ifadelerini kullandı.

"Hayvancılığı bırakıp sanayiye geçeceğiz"

Üniversite eğitiminden de vazgeçtiğini ifade eden Şen, "2014'te İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümünü kazandım ama ailemin yanında kaldım. O dönem hayvancılık kazandırıyordu. Şimdi ise masraflar çok arttı, hayvancılık para kazandırmıyor. Kurulu düzenimiz var diye devam ediyoruz ama böyle giderse bırakacağız" dedi.

Ahmet Şen, üniversite mezunlarının da işsiz kaldığını belirterek, "Bugün olsa yine üniversiteye gitmezdim. Mezun olsan da ne yapacağın belli değil. En azından elimde bir mesleğim var. Olmadı, sanayiye gider, demirci ya da çatı ustası olarak çalışırım" diye konuştu.