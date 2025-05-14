Kastamonu'nun Küre ilçesinde öğrencilere yönelik Çanakkale gezisi düzenlendi.
Küre Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile "Şerife Bacı'nın torunları Çanakkale'de" sloganıyla düzenlenen gezi 4 gün sürdü.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Yılmaz gezinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Küre'den Çanakkale'ye Öğrenci Gezisi - Son Dakika
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