Küresel askeri harcamalar 2025'te rekor kırdı
Küresel askeri harcamalar 2025'te rekor kırdı

27.04.2026 11:02
SIPRI raporuna göre, küresel askeri harcamalar 2025'te yıllık yüzde 2,9 artarak 2 trilyon 887 milyar dolarla rekor yeniledi. ABD, Çin, Rusya, Almanya ve Hindistan en çok harcama yapan ülkeler oldu.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, küresel askeri harcamalar 2025'te reel bazda yıllık yüzde 2,9 artarak 2 trilyon 887 milyar dolarla rekor kırdı. Harcamaların GSYH'ye oranı yüzde 2,5 ile 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

En çok harcama yapan beş ülke ABD (954 milyar dolar, yüzde 7,5 düşüş), Çin (336 milyar dolar, yüzde 7,4 artış), Rusya (190 milyar dolar, yüzde 5,9 artış), Almanya (114 milyar dolar, yüzde 24 artış) ve Hindistan oldu. Bu ülkeler küresel harcamaların yüzde 58'ini oluşturdu.

Türkiye'nin askeri harcamaları yüzde 7,2 artarak 30 milyar dolara ulaştı. Avrupa'da harcamalar yüzde 14 artışla 864 milyar dolara yükselirken, Asya-Pasifik'te yüzde 8,1 artışla 681 milyar dolar oldu. SIPRI uzmanları, mevcut krizler ve uzun vadeli hedefler nedeniyle harcamalardaki artışın 2026 ve sonrasında da devam edeceğini öngörüyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Hindistan, Almanya, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küresel askeri harcamalar 2025'te rekor kırdı - Son Dakika

İstanbul Kuyumcular Odası, sosyal medyadaki “mağazadan yarı fiyatına altın“ reklamlarına karşı uyardı İstanbul Kuyumcular Odası, sosyal medyadaki "mağazadan yarı fiyatına altın" reklamlarına karşı uyardı
Kamışlı’dan açılan ateş Nusaybin’de profesörü yaraladı Kamışlı'dan açılan ateş Nusaybin'de profesörü yaraladı
İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru
Özal ailesinde büyük ihanet iddiası Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım Özal ailesinde büyük ihanet iddiası! Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım
2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı 2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı

10:56
AK Partili Eyüp Kadir İnan’dan camına parti logolu kart bırakanlara tepki
AK Partili Eyüp Kadir İnan'dan camına parti logolu kart bırakanlara tepki
10:53
Tedesco’yu haklı çıkaran görüntü: Geleni geçeni görüyorlar
Tedesco'yu haklı çıkaran görüntü: Geleni geçeni görüyorlar
10:32
Trump’a suikast iddiasında yeni perde: İsrail bağlantısı tartışılıyor
Trump’a suikast iddiasında yeni perde: İsrail bağlantısı tartışılıyor
10:16
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber
10:07
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım’ın adını haykırdı
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı
09:54
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
SON DAKİKA: Küresel askeri harcamalar 2025'te rekor kırdı - Son Dakika
Advertisement
