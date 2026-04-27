Küresel askeri harcamalar 2025'te rekor kırdı

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, küresel askeri harcamalar 2025'te reel bazda yıllık yüzde 2,9 artarak 2 trilyon 887 milyar dolarla rekor kırdı. Harcamaların GSYH'ye oranı yüzde 2,5 ile 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

En çok harcama yapan beş ülke ABD (954 milyar dolar, yüzde 7,5 düşüş), Çin (336 milyar dolar, yüzde 7,4 artış), Rusya (190 milyar dolar, yüzde 5,9 artış), Almanya (114 milyar dolar, yüzde 24 artış) ve Hindistan oldu. Bu ülkeler küresel harcamaların yüzde 58'ini oluşturdu.

Türkiye'nin askeri harcamaları yüzde 7,2 artarak 30 milyar dolara ulaştı. Avrupa'da harcamalar yüzde 14 artışla 864 milyar dolara yükselirken, Asya-Pasifik'te yüzde 8,1 artışla 681 milyar dolar oldu. SIPRI uzmanları, mevcut krizler ve uzun vadeli hedefler nedeniyle harcamalardaki artışın 2026 ve sonrasında da devam edeceğini öngörüyor.