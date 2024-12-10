Küresel Ekonomik İşbirliği Çağrısı - Son Dakika
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Küresel Ekonomik İşbirliği Çağrısı

Çinli yetkililer, ekonomik büyüme için uluslararası kuruluşların işbirliği yapmasını istiyor.

10.12.2024 15:43
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BEİJİNG, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Maliye Bakan Yardımcısı Liao Min, uluslararası ekonomi kuruluşlarının başkanlarının, küresel kalkınmanın önemli bir kavşakta bulunduğu bir dönemde dünya ekonomisinin büyümesini teşvik etmek için ortak çaba gösterilmesi çağrısı yaptığını söyledi.

Liao pazartesi günü "1+10" Diyaloğu kapsamında düzenlenen basın toplantısında uluslararası kuruluşların liderlerinin, "bağlarını koparma" girişimlerinin küresel ekonomik kalkınmaya verebileceği olası hasarlar konusundaki yaygın endişelerini ve tek taraflılık ve korumacılığın küresel ekonomik toparlanmayı daha fazla baltalayıp engelleyebileceğine dair korkularını ifade ettiğini belirtti.

Cuma günü Beijing'de düzenlenen toplantıya Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Rousseff, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Sekreteri Rebeca Grynspan'in de aralarında bulunduğu 10 uluslararası ekonomi kuruluşunun başkanları katıldı.

Liao, toplantıya katılan liderlerin uluslararası makroekonomik politika koordinasyonunu güçlendirme, korumacılığa kararlılıkla karşı koyma, barış ve istikrara dayalı bir kalkınma ortamı yaratma ve farklılık ve zıtlıkları diyalog ve istişare yoluyla düzgün şekilde çözüme kavuşturma yönünde küresel çaba çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Liao, liderlerin ekonomik küreselleşme ve çok taraflılığa bağlılıklarını yeniden teyit ederek ekonomik küreselleşme ve çok taraflılığın gelişiminin durdurulamaz bir trend olduğunu vurguladıklarını kaydetti.

Toplantıda küresel topluluğun, kalkınmayı uluslararası gündemin ön sıralarına koyması ve bilim ve teknoloji devrimi ve sanayi dönüşümü fırsatını yakalayarak küresel ekonomi "pastasını" büyütmesi gerektiği konusunda anlaşmaya varıldı.

Liao, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı ve engelsiz şekilde çalışmasına ve yeni büyüme faktörleri geliştirmeye yönelik ortak çaba gösterilmesi gerektiği vurgulayan temsilcilerin, uluslararası ekonomi kuruluşlarının iletişim ve işbirliğini artırması gerektiği konusunda da mutabakata vardığını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Maliye, Dünya, Son Dakika

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