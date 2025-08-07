Küresel Kalkınma Kampı Başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda gençleri "Küresel Kalkınma Kampı"nda buluşturacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, hayata geçirilen "Küresel Kalkınma Kampı" için başvurular başladı. Bursa Karacaali Gençlik Kampı'nda yapılacak kampta, gençlerin sürdürülebilir kalkınma, kültürel diplomasi, kriz yönetimi ve uluslararası proje üretimi gibi alanlarda bilgi edinmelerine katkı sunulması hedefleniyor.

Eylül ayında iki ayrı dönem halinde yapılacak programa Türkiye'nin 81 ilinden 18-29 yaş aralığındaki gençler başvuru yapabilecek. Kampa katılmak isteyenler, "genclikhizmetleri.gov.tr" adresi üzerinden başvurularını yapabilecek.

Kampla gençlerin bilgi ve farkındalık kazanmaları amaçlanıyor

Program kapsamında düzenlenecek atölye çalışmalarında; kalkınma politikaları, kültürel mirasın korunması, kriz anlarında stratejik yaklaşım geliştirme ve kültürler arası iletişim gibi başlıklar ele alınacak.

Gençler, teori ile pratiği bir araya getiren uygulamalı eğitimlerle küresel ölçekte farkındalık ve bilgi kazanma fırsatı bulacak. Kamp süresince gençler sadece akademik içerikle değil; sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle de çok yönlü gelişim imkanı bulacak.

Kültürel etkileşim ortamı sunacak kamp, gençlerin iletişim, takım çalışması ve liderlik becerilerini de geliştirmelerine olanak sağlayacak.