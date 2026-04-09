Küresel Sumud Filosu aktivistleri "Özgürlük ve Sumud Filosu Akdeniz\'e Açılıyor" programında konuştu

Erzurum'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından "Özgürlük ve Sumud Filosu Akdeniz'e Açılıyor" programı düzenlendi.

İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezi'nde, "Gazze için adalet insanlık için özgürlük yolculuğu başlıyor" temasıyla düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Küresel Sumud Filosu videosu izletilmesiyle başladı.

Gazeteci yazar ve Sumud ve Özgürlük Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Çelik, programda yaptığı konuşmada, "Dünyanın çok farklı coğrafyalarından ve yaşam biçimlerinden insanlarla bir süre sonra Gazze üzerine hemhal olduk. Dilleri, dinleri, yaşam biçimleri, kültürleri, hayata bakışları çok farklı ama bir dil geliştirdik. Herkes Gazzece konuşuyordu, bütün insanlığın dili Gazze olmuştu." dedi.

7 Ekim'den sonra Gazze'nin insanlığı kendine getirmeye başladığını anlatan Çelik, "Batı, 7 Ekim'e kadar Siyonizm'in bütün propaganda makinelerini kullanarak oluşturduğu algıyla Filistin'deki zulmü, soykırımı ve işgali Yahudilerle Müslümanların, Araplarla İsraillilerin arasında bir çatışma olarak sundu ve İsrail'i haklı çıkaracak argümanlar geliştirdiler. Fakat 7 Ekim'den sonraki soykırım İsrail'in önleyemeyeceği bir antipropagandaya dönüştü. Hamas, 7 Ekim'den sonra insanlığı narkozdan uyandırdı. Bizi de Müslümanlar olarak kendimize getirdi, silkeledi. Biz kaçırıldıktan sonraki dönemde bütün Avrupa kentlerinde, dünya şehirlerinde insanlar sokaklara indiler, Sumud'u desteklediler." diye konuştu.

"2008'den beri 20. organizasyonumuza çıkacağız"

Sumud ve Özgürlük Filosu Yönetim Kurulu Üyesi ve aktivist Zeynel Abidin Özkan ise yolculukta yaşadıklarını anlattı.

Gözlerinin önünde insanların şehit edildiğini dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"Sumud ve Özgürlük Filosu Avrasya ile nasip olursa yeniden ablukayı kırmak için bir yolculuğa ve sefere çıkacağız ama bu seferimiz ilk değildi, son da olmayacak. Her halükarda 7 Ekim 2023 Aksa Tufanı'nın bize yüklediği sorumluluklar bizleri Gazze için bir şeyler yapan bireyler olmak zorunda bıraktı. Bugün bizler Avrupa'nın, Amerika'nın, Batı'nın, Afrika'nın birçok ülkesiyle Siyonistlere karşı mücadele etmenin bir yolunu ve yöntemini bulduk ve bu yol ve yöntemle yıllardır bu yolculuğun bir parçası olmaya çalışıyoruz. 2008'den beri 20. organizasyonumuza çıkacağız. 7 Ekim Aksa Tufanı sonrasında da Sumud'la gittiğimiz yolculukta Siyonistlerin gerçekte ne olduğunu dünyaya gösterebileceğimiz bir yolculuğu da gerçekleştirmiş olduk."

Özkan, Gazze'nin yaklaşık 6 ay gıda maddelerinin dahi girmediği alana dönüştüğüne değinerek, şöyle devam etti:

"Oradakiler direnmeye devam ettiğinde Sumud dalga oldu ve büyüdü. Belki ablukayı kıramadı ama hamdolsun bu yolculuğun ortaya çıkardığı ivme şu an sıkışmış dünyanın tüm sistemlerinin engelleyemediği bir ortamda Gazze'de ateşkesin oluşturulmasını sağladı. Yola çıkmaya niyetlendiğimiz gün itibariyle tehditler alındı, limanlarda gemiler sabotajlara uğradı ve yola çıktığımız an itibariyle gemilerimize fiili saldırılar başladı, gemilerimiz bombalandı. Sumud'un kendi isminin anlamıyla kararlılıkla ve direnişle yola devam ettiğimizde, bu direncimizin Siyonistleri geri adım attırdığını gördük. Dünyanın gözü önünde bir hukuksuzlukla yüzleştik. Dünyanın gözü önünde uluslararası sularda kendi müdahil alanlarının dışının 6 katında gelip bize müdahale etmeye başladılar. Dünyanın 47 ülkesinin pasaportunu taşıyan her biri korunmaya muhtaç insani yardım götüren topluluğa Siyonistler bir terör saldırısı gerçekleştirdi ve dünyanın 200'den fazla ülkesi bunu izlemek zorunda kaldı. Operasyon 14 saat sürdü, gemilerimize askerler çıktı, her birimizi derdest etti, gemilerimize ve insani yardım yüklerine el koydu, zorla limanlara çekti. Bizler sivil gücümüzle oluşturduğumuz bu yapıyla Gazze ablukasını belki kıramadık ama şunu da görmüş olduk ki İsrail karşısında bizler bir araya geldiğimizde silahsız eylemlerimizle bile İsrail'i yendik."

Programda, aktivist Erdem Özveren de "Özgürlük Filosu ve Boykot" konulu konuşma yaptı.