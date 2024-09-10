Mersin'de Öğle Yemeği Desteği Başladı

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Tarsus ve merkezdeki toplam 10 Liselere Geçiş Sistemi Sınavı(LGS) Kurs Merkezinde öğle yemeği hizmeti yeniden başladı. 5, 6, 7 ve 8'nci sınıflara yönelik kurs hizmeti verilen merkezlerde sabahları derse gelen öğrenciler, öğleden sonra okullarına gitmeden önce, sabahçı öğrenciler ise kurs başlamadan önce öğle yemeğini yiyebiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde dersler başladı. Öğrencilerin eğitim hayatlarında olduğu gibi her alanda yanında olmak için hizmetler yapan Büyükşehir, Liselere Geçiş Sistemi Sınavı'na (LGS) hazırlanan öğrenciler için öğle yemeği hizmetine bu yılda devam ediyor. Tarsus ve merkez ilçelerde yer alan LGS Kurs Merkezlerinde öğleden sonra ders zilinden önce yemek zili çalıyor. 10 LGS Kurs Merkezinde toplam bin 200 öğrenci öğle yemeği hizmetinden ücretsiz olarak yararlanıyor.

Büyükşehir Aşhane'sinde pişen yemekler hergün Hal, Halkkent, Turguttürkalp, Çilek, Özgürlük, Kazanlı, Turgutreis, Mithatpaşa, Bahçe, Eskiömerli LGS Kurs Merkezi Şubelerine bırakılıyor. 5, 6, 7 ve 8'nci sınıflara yönelik kurs hizmeti verilen merkezlerde sabahları derse gelen öğrenciler, öğleden sonra okullarına gitmeden önce, sabahçı öğrenciler ise kurs başlamadan önce öğle yemeğini yiyor. Bu sayede öğrenciler hem zamandan hem de ekonomik olarak tasarruf sağlıyor.

"Hem bedensel hem de zihinsel gelişimleri için beslenmenin önemini biliyoruz"

Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, Tarsus ve merkez ilçelerde olmak üzere 10 LGS Kurs Merkezinde ve yaklaşık bin 200 öğrenciye öğle yemeği desteğinde bulunduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bu desteğimizi geçen yıl da gerçekleştirmiştik. Hem öğrencilerden hem velilerimizden gelen memnuniyet neticesinde bu yıl da devam etmesini istedik. Bizler kurs merkezlerimizde sadece bilişsel alanda öğrencilerimizi geliştirmiyoruz. Onların hem bedensel hem de zihinsel gelişimleri için beslenmenin önemini biliyoruz. Bunun için de aşhanemizdeki görevli gıda mühendislerimizle bir araya gelip öğrencilerimize uygun menüleri hazırladık.

Öğrencilerimiz kurs merkezindeyken son dersinde 'Okula nasıl yetişirim' diye kaygılanmasın ve öğününü sağlam gıdalarla geçirmesi için bu projemizi gerçekleştirdik. Velilerimiz de çocuklarını güvende hissettikleri için bunun mutluluğunu yaşıyor. Öğrencilerimizin ve velilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

"Diğer dershanelerde böyle kaliteli yemek verilmiyor"

Kurs öğrencileri ise verilen yemeklerden memnun oldukları ifade ederek şunları söylediler:

Kuzey Recep Ünler, "Okul sonrasında eğitim görüyoruz. Bu bizim için büyük avantaj. Hem yemekler de çok güzel. Eğitimi de çok beğeniyorum. Benim için iyi oluyor. Diğer dershanelerde böyle kaliteli yemek verilmiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu için kaliteli. Ücretsiz bir eğitim verilmesi benim için çok büyük bir avantaj hem de ücretsiz yemek veriliyor. Diğer dershanelerde çok para versek bile bazı gittiğim dershanelerde gördüğüm kadarıyla bazı yemekler çıkmayabiliyor."

8. sınıf öğrencisi Özgür Bedirhanoğlu, "Ailelerimiz buradaki yemek konusundan dolayı çok rahatlar. Buradaki öğretimden çok memnunum. Ayrıca bize çok destek veriyorlar. Ailelerimiz de buradaki yemek konusundan dolayı çok rahatlar. Gayet memnunuz. Yemekler de gayet güzel. Eve gitmeme hiç gerek kalmıyor."

"Buradaki yemek çok iyi geliyor"

Aylin Gündoğdu, "Buradaki yemek çok iyi geliyor. Okuldan çıkıp direkt gelebiliyoruz. Başka bir dershanede olsak okuldan çıkıp eve gitmemiz gerekiyor, geç kalıyoruz. Yemek çok iyi oluyor. Ekonomik açıdan da daha iyi."

Velilerden Fatma Çınar, oğlunu geçen sene de kurs merkezine yolladığını ve çok memnun kaldıklarını anlatarak, "Hem yemek hem de eğitim konusunda dar gelirli ailelerimize destek olduğu için Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyorum. Çok memnunuz. Yemek projesi bize çok iyi bir katkı oldu çünkü okuldan geç çıkıyor yetişemiyorlar. Ondan dolayı da 'çocuğum aç kaldı, aç gitti' diye aklımız kalmamış oluyor. Ekonomik olarak kesinlikle gönderme imkanımız olmadığı için burası bizim için çok büyük bir avantaj" dedi.

"Hem maddi hem manevi olarak bize faydası oldu"

Arzu Uçar, Büyükşehir'in Kurs Merkezi'ne çocuğunu gönül rahatlığıyla gönderdiğini belirterek, "Dışarıdaki memnuniyetlerle biz buraya başladık. Hem maddi hem manevi olarak bize faydası oldu. Hem evimize yakın hem okuldan çıkıp direkt buraya geldikleri için bir sıcak yemek yiyorlar, rahat bir ortama gelmiş oluyorlar. Bu da bizim kalbimizi rahatlatıyor. Bizim için büyük bir destek. Geçen sene ister istemez dışarıdan dershaneye gitmek zorunda kaldık ve bu sene bize maddi olarak çok büyük desteği oldu. İnşallah güzel bir sonuç getireceğine gönülden inanıyoruz" diye konuştu.

Özlem Görgülü ise iki çocuğunun Büyükşehir'in kurs merkezine gittiğini, hem eğitimden hem de öğle yemeği desteğinden çok memnun olduğunu anlatarak, "Çok iyi bir uygulama çünkü çocuk sabahtan evden çıkıyor 'yedi mi acaba' diye düşünmeden tabii ki edemiyoruz. En azından sağlıklı yemekler. Günümüz ekonomik koşullarında birçok aileye bu anlamda destek oluyor. Gerçekten sosyal belediyecilik anlamında bu konuda Başkanımızın çok güzel projeleri var. Çok destekliyorum" dedi.