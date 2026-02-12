Kurt Saldırısına Dayanışma

Kars'ın Digor ilçesinde ahıra giren kurdun telef ettiği 214 koyunun sahibi besici için başlatılan yardım kampanyasıyla hayvanlar alındı, besicinin yüzü dayanışma örneğiyle güldü.

İlçeye bağlı Bostankale köyünde 27 Ocak'ta besici Ali Canpolat'ın ahırına bir kurt girdi. Kurt saldırısında Canpolat'ın tek geçim kaynağı olan koyunlarından ilk etapta 136'sı, daha sonra ise 78'i olmak üzere toplam 214'ü telef oldu.

Olayın ardından mağduriyet yaşayan besiciye destek olmak amacıyla Digor Kaymakamlığı öncülüğünde, ilçedeki Ziraat Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlıkları ve Digor Muhtarlar Derneği Başkanlığı tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında Kars genelinde esnaf, muhtarlar ve vatandaşların katkılarıyla bağış toplandı. Bazı öğrencilerin de kumbaralarındaki paralarla destek verdiği kampanyayla besiciye yardım sağlandı.

Vatandaşların desteğiyle 111'i koyun geriye kalanı ise nakit olarak besiciye teslim edildi. Yardımlar, Digor Kaymakamı Ahmet Tayyib Kahraman ve kampanya için oluşturulan komisyon üyeleri tarafından tutanakla Ali Canpolat'a teslim edildi.

"Bu büyük sıkıntının giderilmesi noktasında birleştiler"

Kaymakam Kahraman, yaptığı açıklamada, Bostankale köyünde besicinin ahırında elim bir olayın yaşandığını söyledi.

Ahıra kurdun girmesiyle hayvanların telef olduğunu anlatan Kahraman, "Ama bunun sonucunda da çok güzel bir hadise yaşandı. Bütün muhtarlarımız, köylülerimiz, vatandaşlarımız hatta diğer ilçelere bağlı yerlerde bulunan muhtarlarımız ve birlik başkanlarımız hepsi bir araya geldiler. Bu büyük sıkıntının giderilmesi noktasında birleştiler." dedi.

Tüm vatandaşların besici için birlik olduğunu vurgulayan Kahraman, şunları kaydetti:

"Bu toplumsal sigortanın oluşması bizim adımıza çok önemli ve güzel bir duygu diye düşünüyorum. Hem ayni hem de nakdi yardımda bulunuldu. Gayet şeffaf bir şekilde ilerlendi ve hiçbir sıkıntı çıkarılmadan sonuca erdi. Bu süreçte amcamızın bütün sıkıntısı da giderilmiş oldu. Artan yardım paralarıyla ilgili kararımızı aldık, ilgili yardım toplayan arkadaşlarla da görüştük. Bu parayı Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımıza aktaracağız. Önümüzde ramazan var bu ay içerisinde de bütün ihtiyaç sahiplerine inşallah ulaştıracağız." diye konuştu."

Besici Ali Canpolat da kurt saldırısıyla 214 koyununun telef olduğunu hatırlatarak, "Çok memnun olduk, herkese teşekkür ediyorum, kumbarasındaki parayı da bizlere gönderen çocuklara ayrıca teşekkür ederim." dedi.

"Aslında bu da bize bir ders oldu"

Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi de emeği geçenlere teşekkür edip, besicilere TARSİM sigortası yapması konusunda da uyarılarda bulunarak, "TARSİM'in yüzde 50-60 oranında desteği var. Sigorta primini yaptığı zaman devlet tarafından karşılanıyor. Tabii bu bizim çiftçilerimiz sigorta yapmamıştı. Bu çiftçimiz sigorta yapmış olsaydı bunun TARSİM karşılayabilirdi, aslında bu da bize bir ders oldu. İnşallah bu saatten sonra da bütün çiftçilerimizi hayvanlarımızı da tarım arazilerimizde sigortasını yapmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Digor Muhtarlar Derneği Başkanı Tunay Buğan da vatandaşların duyarlılığıyla besicinin yüzünü güldürdüklerini belirterek, "Amcamızın tüm sıkıntıları bugünden itibaren bitmiştir. Karslı hemşerilerimizin katkılarından dolayı muhtarlarımız, ilçemiz ve amcamız adına tekrar şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Digor Esnaf Odası Başkanı Sercan Ömeroğlu ise herkesin yardım için seferber olduğunu anlatarak, "Ali amcamızın zararını çok şükür karşıladık. Kumbarasını kırıp da içindeki parayı bu hayır için kullanan kardeşimize de canı gönülden teşekkür ediyorum. Biz Digor olarak bu yardımlaşma köprüsünü kurduk. İnşallah böyle hadiseler bir daha olmaz, atamızın, babamızın örfünü, adetini tekrar yaşatabiliriz." açıklamasında bulundu.