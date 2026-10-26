Kurtulmuş, Batman'da gençlere Terörsüz Türkiye ile bombaların patlamayacağını anlattı - Son Dakika
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Kurtulmuş, Batman'da gençlere Terörsüz Türkiye ile bombaların patlamayacağını anlattı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batman'daki Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde gençlerle buluştu. Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' ile bir daha ülkenin hiçbir yerinde silahların ve bombaların patlamayacağını söyleyerek gençlere güçlü Türkiye mesajı verdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye vasıtasıyla inşallah bir daha bu memleketin hiçbir yerinde silahlar, bombalar patlamayacak." dedi.

Kurtulmuş, Batman'daki temasları kapsamında Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Programda konuşan Kurtulmuş, gençlere başarı dileklerini ileterek, kendileriyle bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Külliyenin yapımında emeği geçen Nasıroğlu ailesine ve AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'na teşekkür eden Kurtulmuş, külliyenin camisiyle, taziyeeviyle, kütüphanesiyle, aşeviyle, çok fonksiyonlu bir yapıda olduğunu ve şehre güzel hizmetler verdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin dünyanın en zor coğrafyasında bulunduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, ülkenin geldiği nokta itibarıyla fevkalade önemli kazanımlar elde ettiğini vurguladı.

Ekonomide, sanayide, ticarette, dış politikada, bilimde, sanatta ve birçok alanda sürekli bir gelişme halinde olan Türkiye'nin geriye bakmadan yoluna devam ettiğini belirten Kurtulmuş, gençlerin önünde şimdi güçlü bir Türkiye'nin bulunduğunu, gençlerin bunu daha da ileriye taşıyacağını söyledi.

Farklılıkların bir zenginlik aracı olarak görülmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, insanların fikirlerinin, karakterlerinin, yaşayışlarının, siyasi düşüncelerinin farklı olmasından daha doğal bir şey olamayacağını dile getirdi.

Geçmişte sağ ve sol diye milletin çocuklarının ikiye bölündüğünü, şimdi ise bunların geride kaldığını anlatan Kurtulmuş, ayrıca Türkiye'de bir zamanlar mezhep kavgalarının da körüklenmeye çalışıldığına dikkati çekti.

"Türkiye çok daha güçlü bir geleceğe doğru adım atıyor"

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi çok şükür bunu da geride bırakıyoruz. Terörsüz Türkiye vasıtasıyla inşallah bir daha bu memleketin hiçbir yerinde silahlar, bombalar patlamayacak. Batman da maalesef terörden nasibini almış olan illerimizden birisiydi. Şimdi çok güzel projelerden bahsettiğimiz bir şehrimiz. Sason'da, Gercüş'te, Beşiri'de, Hasankeyf'te ve birçok yerde bir zamanlar maalesef sivil insanların rahat dolaşamadığı zamanlar söz konusuydu. Bunlar geride kaldı. Türkiye, şimdi terörü de geride bıraktıktan sonra birlik, beraberlik içerisinde çok daha güçlü bir geleceğe doğru adım atıyor. Çok şükür genç bir nüfusumuz var. Muazzam bir eğitim ordumuz var. Her alanda hem üniversitede hem lisede, ilkokullarda memleketin her yerinde çocuklar rahatlıkla eğitim alabiliyorlar. Batman Üniversitesi 15 bin öğrencisiyle artık hatırı sayılır bir üniversite haline gelmiş. İmkanlarımız artıyor, ufkumuz gelişiyor ve yarınlara sizlerin varlığıyla çok daha güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz."

Gençlerden, Türkiye'nin büyük hedeflerini hiçbir zaman akıllarından çıkarmamalarını istediğini ifade eden Kurtulmuş, "Sizlerden istirhamım mutlaka ülkenizi, tarihinizi, kültürünüzü, yaşadığınız yeri, coğrafyayı, buradaki zenginliği en iyi şekilde bilin, özümseyin. Bir insanın kendine güvenmesinden daha güçlü bir şey yoktur. Sporcuysanız, 'Biz yaparız, biz kazanırız, başarırız.' Öğrenciyseniz, 'Biz dünyanın en iyi bilimsel araştırmalarını yaparız.' diyerek yüksek bir özgüvenle çalışmanız lazım." şeklinde konuştu.

Artık Türkiye'nin her yerinde büyük imkanların bulunduğunu belirten Kurtulmuş, bunları gençlerin geliştireceğini kaydetti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasının ardından gençlerin değerlendirmelerini dinledi, not aldı ve sorularını cevapladı.

Kurtulmuş, daha sonra külliyede incelemede bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA
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