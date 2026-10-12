Kurtulmuş, Gaziantep'te Gazze ile Kardeş Şehir Protokolü imza törenine katılacak - Son Dakika
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Kurtulmuş, Gaziantep'te Gazze ile Kardeş Şehir Protokolü imza törenine katılacak

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'te üniversite açılış törenine katılacak. Kurtulmuş, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerinin ardından Gazze ile Kardeş Şehir Protokolü imza törenine gidecek; Cevdet Yılmaz ise AA Editör Masası'na konuk olacak.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaretinin ardından Gazze ile Kardeş Şehir Protokolü imza törenine ve Sivil Toplum Buluşması programına iştirak edecek.

(Gaziantep/11.00/14.30/15.00/17.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

3- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Petrol Kongresi Bakanlar Açılış Toplantısı'na katılacak.

(Riyad)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı ticaret satış hacim ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılarının ardından bölgedeki gelişmeler ve saldırıların uluslararası yansımaları izleniyor.

(Riyad/Ankara/istanbul)

2-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Marmara Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/09.30)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 7. haftası, Eyüpspor-Göztepe karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00)

2- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona'yı ağırlayacakları maç öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı ekip, son idmanını burada yapacak.

(İstanbul/13.00/14.00)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'a konuk olacak İspanyol ekibi Barcelona'nın teknik direktörü Hansi Flick ve bir oyuncusu RAMS Park'ta basın toplantısı gerçekleştirecek. Konuk ekip, son idmanına burada çıkacak.

(İstanbul/17.45/18.30)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftası, Galatasaray MCT Technic-Bursaspor Basketbol maçıyla sona erecek.

(İstanbul/19.00)

5- Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı, Ziraat Bankkart ile Galatasaray arasında Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu'nda oynanacak.

(Kırıkkale/19.30)

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Kaynak: AA
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