Kurtulmuş, İtalya Meclis Başkanı ile Görüştü - Son Dakika
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Kurtulmuş, İtalya Meclis Başkanı ile Görüştü

Kurtulmuş, İtalya Meclis Başkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Brezilya'da İtalya Meclis Başkanı Fontana ile görüşme gerçekleştirdi.

08.11.2024 03:59
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Brezilya'da İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana ile bir araya geldiğini duyurdu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) dolayısıyla bulunduğu Brezilya'da, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana ile bir araya geldiğini bildirdi. Kurtulmuş paylaşımında, "Görüşmemizde, Türkiye ve İtalya hükümetleri arasındaki olumlu ilişkilerin parlamentolar tarafından da desteklenmesini, parlamenter diplomasinin bütün imkanları kullanılarak ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkilerin daha geliştirilmesi arzumuzu teyit ettik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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