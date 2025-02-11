Kurtulmuş, Japon Büyükelçi'yi Kabul Etti

(ANKARA)- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata ile görüştü.
Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata'yı kabul etti." denildi.
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