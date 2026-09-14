Kurtulmuş'tan 2026-2027 eğitim yılı mesajı - Son Dakika
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Kurtulmuş'tan 2026-2027 eğitim yılı mesajı

Kurtulmuş\'tan 2026-2027 eğitim yılı mesajı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda yeni dönemin öğrencilere, öğretmenlere, ailelere ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Kurtulmuş, öğretmenlere ve ailelere üstün muvaffakiyetler, evlatlara zihin açıklığı ve güzel bir gelecek temennisinde bulundu.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda, yeni eğitim döneminin öğrencilere, öğretmenlere, ailelere ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yeni eğitim döneminin hayırlı olması temennisinde bulunan Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, ailelerimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Evlatlarımızın yolunu aydınlatan kıymetli öğretmenlerimize ve her daim yanlarında olan ailelerimize üstün muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim tüm evlatlarımıza zihin açıklığı, başarı ve güzel bir gelecek nasip etsin."

Kaynak: ANKA

Numan Kurtulmuş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurtulmuş'tan 2026-2027 eğitim yılı mesajı - Son Dakika

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