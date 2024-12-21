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Kurtulmuş'tan Davkova ile Görüşme

Kurtulmuş\'tan Davkova ile Görüşme

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Davkova ile ikili ilişkileri görüştü.

21.12.2024 22:22
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- TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Davkova ile bir araya geldi

ÜSKÜP - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Üsküp'te, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova ile görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kuzey Makedonya'da temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, başkent Üsküp'te Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı binasında, Davkova ile gerçekleştirdiği görüşmede Kurtulmuş, 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı dolayısıyla geldikleri Üsküp'te, kendisine ve heyetine gösterilen ev sahipliği dolayısıyla teşekkür etti. Kurtulmuş, 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı'na son zamanlarda üst düzey katılımların olduğunu ve bu katılımların bir gelenek haline gelmesini arzuladıklarını ifade etti. İki ülke arasında kadim ve tarihi ilişkilerin bulunduğunu ve bu ilişkilerin sürekli gelişmesini görmekten memnuniyet duyduğunu söyleyen Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'daki Türk toplumu ve Türkiye'deki Kuzey Makedonya kökenli vatandaşların iki ülke arasında önemli bir köprü görevi gördüğünü ifade etti.

Savunma sanayi, eğitim, ekonomi, turizm başta olmak üzere her alanda ikili ilişkileri geliştirme temennilerini aktaran Kurtulmuş, Türkiye'nin kültürel kurumları aracılığıyla da Kuzey Makedonya'nın kalkınmasına güçlü destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti. Türkiye olarak Balkanlarda güven ve istikrarın sürmesinin temel arzuları olduğunu, farklılıkların müzakereler yoluyla çözülmesinin herkesin yararına olacağını vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye'nin tüm Balkan ülkelerine eşit yaklaştığını da dile getirdi. Hükümetler arasında var olan güçlü işbirliğinin parlamentolar arasında sürmesini istediklerini ifade eden Kurtulmuş, Türkiye-Kuzey Makedonya ilişkilerinin gelecek dönemde çok daha kuvvetli olacağına inandığını söyledi.

Kaynak: İHA

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