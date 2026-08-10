Kurtulmuş\'tan İktidar ve Muhalefet Ziyareti

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin sekizinci maddesi üzerindeki görüşmeler sürerken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş iktidar ve muhalefet kulisini ziyaret etti. Kurtulmuş'a AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler eşlik etti.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde, sekizinci madde üzerindeki görüşmeler sürerken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iktidar ve muhalefet kulisini ziyaret etti.

Kurtulmuş'a AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler eşlik ederken, Kurtulmuş ve Ala, muhalefet kulisinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile sohbet etti.

Sohbete daha sonrasında TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç da katıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve AK Partili Ala, muhalefet kulisi ziyaretinin ardından TBMM Genel Kurulu'na oylamayı takip etmek döndü.