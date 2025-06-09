Kurtulmuş'tan Madleen Teknesine Tepki

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan "Madleen" isimli teknenin İsrail tarafından içindeki aktivistlerle birlikte alıkonulmasına tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Uluslararası toplumu, bu açık hukuksuzluk karşısında sesini yükseltmeye, insani değerleri savunmaya ve Madleen'in yanında olmaya davet ediyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı delerek insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na (Freedom Flotilla Coalition - FFC) ait "Madleen" adlı yelkenliyi kuşatarak alıkoymasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

"Bir kez daha ilan ediyoruz ki Gazze'nin, Madleen'in, adaletin, barışın ve insan onurunun tarafındayız"

İsrail'in "Madleen" isimli tekneye dönük müdahalesini 'insanlık onuruna yöneltilmiş alçak bir saldırı' olarak tanımlayan Kurtulmuş'un paylaşımı şu şekilde:

"Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için yola çıkan, içinde sadece sivillerin bulunduğu Madleen gemisine İsrail askeri güçlerinin uluslararası sularda düzenlediği terörist operasyon yalnızca bir insani yardım misyonuna değil, insanlık onuruna yöneltilmiş alçak bir saldırıdır. Filistin halkına karşı uygulanan sistematik cezalandırma, soykırım ve kuşatma politikası, hukuki ve insani hiçbir meşruiyet taşımamaktadır. İnsani yardımların engellenmesi uluslararası hukuka göre açık bir suçtur. Bugün karşı karşıya olduğumuz bu tablo, küresel düzenin adalet terazisinin kırıldığını, güçlünün zayıfı ezdiğini bir kez daha göstermektedir. Uluslararası toplumu, bu açık hukuksuzluk karşısında sesini yükseltmeye, insani değerleri savunmaya ve Madleen'in yanında olmaya davet ediyoruz. Bir kez daha ilan ediyoruz ki Gazze'nin, Madleen'in, adaletin, barışın ve insan onurunun tarafındayız."