Kurtulmuş'tan Önder'e Veda ve Demokrasi Mesajı - Son Dakika
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Kurtulmuş'tan Önder'e Veda ve Demokrasi Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Önder'in cenazesinde demokrasiye yönelik saldırılara karşı birlik çağrısı yaptı.

04.05.2025 18:33
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(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine katıldı. Önder'in birlik ve kardeşlik için verdiği mücadeleye dikkat çeken Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıya ilişkin, "Bu aslında sadece Sayın Özel'in şahsına değil; o yumruğu, tokadı kendimiz yemişiz gibi hissediyorum. Bu hepimize, Türkiye demokrasisine yapılmış bir saldırıdır. Demokrasiye yönelik saldırı kimden gelirse gelsin, hep birlikte karşı durmamız gerekir" ifadelerini kullandı.

"Hakikaten Sırrı Süreyya ile biz çok yakın çalışma arkadaşıydık. Allah rahmet eylesin. Bu kadar güzel izler bırakarak, bu kadar güzel hatıralar bırakarak bu dünyadan göçmek hakikaten güzel bir şey. Bugün burada toplanan kalabalık ve herkesi bir araya getirdi. Aslında Sırrı Süreyya Bey'in hayırla yad edildiğini gösteriyor. Ümit ederim ki onun hayatı boyunca bu ülkede birliğin beraberliğin kardeşliğin gerçekleşmesi için verdiği mücadele kaldığı yerden devam eder. Özellikle 'Terörsüz Türkiye' hedefinde son zamanda çok büyük bir çaba sarf ettiğini biliyoruz. Bundan sonra onun bu içinde olduğu Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi için biz de elimizden gelen bütün gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Makamı ali olsun, mekanı cennet olsun. Kabri istirahatgahı olsun. Bu memlekette birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde kıyamete kadar bir arada yaşacayacağımız zeminler çok sağlam bir zeminde devam etsin. İlla ki Sırrı Süreyya Bey'in yerine bir Meclis Başkanvekili gelecek. Esprileriyle zaman zaman Meclis'in en yoğun gerilimler yaşadığı anlarda bile kimsenin beklemediği o çıkışlarıyla, o naif ve fevkalade insani, birleştirici nükteleriyle Meclis'i gayet güzel yönettiğini biliyoruz. Bana 'Başkanım gittiğin andan itibaren hiçbir şeye dokunmadık, hiçbir şeye dokundurtmadık. Görevimi sonuna kadar yaptım' diyordu. Vefakar bir arkadaşımızdı, görevimizi titizlikle yapan bir arkadaşımızdı. Yerine bir arkadaşımız gelecek. Kimse gelecekse başarılı bir hizmet dönemi olmasını temenni ediyorum."

"Demokrasiye karşı saldırı kimden gelirse gelsin hep birlikte olmamız lazım"

Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıya ilişkin de şunları söyledi:

"Olayın gerçekleştiği ilk andan itibaren kendisini aradım. Tepkimizi sosyal medya üzerinden de ortaya koyduk. Hele hele böyle bir günde Sırrı Süreyya Önder'in o birleştirici ruhunun, atmosferi içerisinde bir araya gelinmişken ve onu ebedi istirahatgahına uğurlayacağımız bir tören arifesinde bu saldırının gerçekleştirilmesi asla kabul edilemez. Kim olursa olsun, niçin yapmış olursa olsun. Bu aslında sadece sayın Özel'in şahsına değil, o yumruğu/tokadı kendimiz yemişiz gibi hissediyorum. Bu hepimize karşı yapılmış bir saldırıdır. Türkiye demokrasisine karşı yapılmış bir saldırıdır. Hepimizin çok dikkatli ve titiz olmamız lazım. Demokrasiye karşı saldırı kimden gelirse gelsin hep birlikte olmamız lazım. Sayın Özel'e geçmiş olsun diyorum. Bundan sonra provokasyonlara karşı herkesin çok dikkatli olması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Öyle bir süreçteyiz ki yüz düşünüp bir konuşacağız."

Kaynak: ANKA

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