Efeler Kurtuluş Semt Pazarı, Bugün İtibarıyla Yeni Yerinde Hizmet Vermeye Başladı

(AYDIN) - Uzun zamandır Kurtuluş Mahallesi'nde kurulan semt pazarı, Efeler Belediyesi'nin planlı kentleşme ve halk sağlığını önceleyen çalışmaları kapsamında bugünden itibaren İzmir Bulvarı Süleyman Seba Caddesi üzerindeki eski otogar alanında hizmet vermeye başladı.

Efeler'in Kurtuluş Mahallesi'nde kurulan semt pazarı; pazar günleri daha geniş, güvenli ve ulaşılabilir bir alanda hizmet verecek. Semt pazarı, bugünden itibaren İzmir Bulvarı Süleyman Seba Caddesi üzerindeki eski otogar alanında kurulacak.

Pazar, yeni alanıyla birlikte trafik yoğunluğunu azaltan, acil durum araçlarının geçişine imkan tanıyan ve alışverişi daha konforlu hale getiren bir yapıya kavuşturuldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, mahalle içinde kurulan pazarların ciddi riskler barındırdığına dikkati çekerek,"Mahalle içinde pazar kurulması birçok riski beraberinde getiriyor. Hiç yaşamak istemeyiz ama itfaiye ya da ambulans ihtiyacı olduğunda bu sokaklara girmesi mümkün olmuyor. Vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önce gelir. Aydın'daki pazar esnafımızın da görüşlerini alarak Kurtuluş Mahallesi semt pazarımızın yerini artık eski otogar alanına taşıdık. Burada hem esnafımız daha rahat çalışıyor hem de hemşehrilerimiz güvenli ve düzenli bir ortamda alışveriş yapabiliyor" dedi.