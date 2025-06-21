Kurtuluş Savaşı'nda Hizmetleriyle Anılan 6 Şehit ve Gazinin Mirasçılarına İstiklal Madalyası Verildi

Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 6 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen ve İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırılan 6 şehit ve gazi ile mirasçılarının isim listesi yer aldı.

Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

Hak Sahibinin Doğum Yeri - Rütbesi - Adı ve Soyadı Birliği ve Askerlik Hizmetine Dair Bilgi Özeti Madalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı Kalecik- Seyit oğlu 1313 (1897) doğumlu Er Ahmet Yurdcu Kafkas Alay 9, Tabur 3, Bölük 3 Oğlu Zekeriye Yurdcu Tefenni- Hasan oğlu 1314 (1898) doğumlu Er İbrahim Dumlupınar 135'inci Alay, 3'üncü Tabur, 12'nci Bölük Oğlu Ali Dumlupınar Emirdağ- Hasan oğlu 1313 (1897) doğumlu Er Ahmet Çam Fırka (Tümen) 23, Alay 72, Tabur 2, Bölük 5 Torunu Mustafa Çam İstanbul- Nazif oğlu 1313 (1897) doğumlu Süvari Gedikli Başçavuş Ahmet Mithat Orus Süvari Alay 4, Bölük 1 Oğlu Ferruh Tezer Orus Mucur- Abdullah oğlu 1301 (1885) doğumlu Er Mehmet 1'inci Fırka (Tümen), 8'inci Alay 3'üncü Tabur, 10'uncu Bölük (Şehit) Torunu Yaşar Özbay Milas- Mehmet oğlu 1312 (1896) doğumlu Piyade Teğmen Halil İbrahim Sakarya Alay 70, Tabur 2 Oğlu Korkmaz Sakarya

Kaynak: AA