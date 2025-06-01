İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Kuruçeşme semtinde dün gece eğlenen 3 kadın arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga sırasında bir kadın, diğer 2 kadını yere düşürerek yumrukladı. Kadınların kavgası, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.
O anlar, aracıyla sokaktan geçen bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Bir kadın, cadde ortasında iki kadını birden yere serip yumrukladı - Son Dakika
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