"Kurultay Fenomeni" kitabı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi - Son Dakika
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"Kurultay Fenomeni" kitabı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi

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- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu: "Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev'in ülkemize yapacağı ziyaretin hemen öncesinde Ankara'ya gelen konuklarımız, ilk yurt dışı tanıtımını Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz Kurultay Fenomeni adlı eserimizi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a takdim ettiler" "Ayrıca Kazakistan'ın tanınmış ressamlarından Januzak Kerimbek Musapir'in yaptığı çok anlamlı bir tablo da Sayın Cumhurbaşkanı'mıza sunuldu"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, ilk yurt dışı tanıtımı Türkiye'de gerçekleştirilen "Kurultay Fenomeni" adlı eserin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edildiğini bildirdi.

Zorlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev'in ülkemize yapacağı ziyaretin hemen öncesinde Ankara'ya gelen konuklarımız, ilk yurt dışı tanıtımını Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz Kurultay Fenomeni adlı eserimizi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a takdim ettiler." ifadelerini kullandı.

Kazakistanlı ressam Januzak Kerimbek Musapir'in yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın portresinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildiğini belirten Zorlu, şunları kaydetti:

"Ayrıca Kazakistan'ın tanınmış ressamlarından Januzak Kerimbek Musapir'in yaptığı çok anlamlı bir tablo da Sayın Cumhurbaşkanımıza sunuldu. Bu vesileyle Tenzile Erdoğan annemizi vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Genel Merkezimizde birlikte düzenlediğimiz etkinlikle kurultay kavramını ve önemini bir kez daha hatırlamamıza katkı sağlayan Kazakistan'ın önemli fikir adamları, aksakalımız Adil Ahmedov, Alimler Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zaripbay Orazbay, Prof. Dr. Ömürhan Oksikbayev ve Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev'e teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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