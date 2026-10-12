Kuruluşlar, Sabahattin Ali'nin ölümü için Adalet Bakanlığına 3 talep iletti - Son Dakika
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Kuruluşlar, Sabahattin Ali'nin ölümü için Adalet Bakanlığına 3 talep iletti

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Kuruluşlar, Sabahattin Ali\'nin ölümü için Adalet Bakanlığına 3 talep iletti
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Gazeteci, yayıncı ve yazar kuruluşları, Sabahattin Ali'nin 1948'deki ölümünün aydınlatılması için Adalet Bakanlığına başvurdu. Başvuruda soruşturma ve yargılama dosyalarının yeniden incelenmesi, arşivlerde belge araştırılması ve mezar yerinin belirlenmesi istendi.

(İSTANBUL) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Yayıncılar Birliği, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Yazarlar Sendikası ve PEN Yazarlar Derneği, yazar, şair ve gazeteci Sabahattin Ali'nin 1948 yılındaki ölümüne ilişkin dosyaların yeniden incelenmesi ve olayın aydınlatılması amacıyla Adalet Bakanlığına başvurdu. Başvuruda, Sabahattin Ali'nin ölümüne ilişkin soruşturma ve yargılama dosyalarının yeniden incelenmesi, devlet arşivlerinde olayla ilgili belgelerin araştırılması ve yazarın mezar yerinin belirlenmesi istendi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Yayıncılar Birliği, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Yazarlar Sendikası ve PEN Yazarlar Derneği, yazar, şair ve gazeteci Sabahattin Ali'nin 1948 yılındaki ölümüne ilişkin dosyaların yeniden incelenmesi ve olayın aydınlatılması amacıyla bugün Adalet Bakanlığına başvurda bulundu.

Başvuruda, Sabahattin Ali'nin ölümüne ilişkin resmi anlatımın, aradan geçen 70 yılı aşkın süreye rağmen, kamuoyunda, edebiyat, tarih ve hukuk çevrelerinde soru işaretlerini gidermediğine dikkat çekildi. Yazarın dönemin güvenlik ve istihbarat mekanizmalarının denetimi altındayken yakalandığı ve kötü muamele ya da işkence sonucunda hayatını kaybettiği yönündeki iddiaların bağımsız ve kapsamlı bir incelemeyle araştırılmadığı belirtildi.

Cesedin kesin teşhisinin yapılamaması, otopsi sonrasında kalıntıların akıbetinin bilinmemesi ve yargılama belgelerindeki eksikliklerin söz konusu kuşkuları artırdığı ifade edildi.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN ÇOK TARTIŞILAN FAİLİ MEÇHUL DOSYALARINDAN BİRİ

Sabahattin Ali'nin ölümünün aydınlatılmasının yalnızca bireysel bir olayın araştırılması olmadığı vurgulanan başvuruda, meselenin Cumhuriyet tarihinin en çok tartışılan faili meçhul dosyalarından birinin aydınlatılması açısından önem taşıdığı kaydedildi.

Başvuruda, Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkı ile 2. maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesinin, ölümlerin etkili biçimde araştırılmasını da kapsadığı belirtildi. Bir yazarın düşünceleri nedeniyle hedef alınmış olabileceğine ilişkin ciddi kuşkuların giderilmemesinin düşünce ve basın özgürlüğü açısından da önemli bir sorun oluşturduğu ifade edildi.

ZAMAN AŞIMI HÜKÜMLERİ ADLİ VE TARİHSEL HAKİKATİN ARAŞTIRILMASINA ENGEL DEĞİL

Ölümün üzerinden uzun yıllar geçmesi nedeniyle zaman aşımı hükümlerinin gündeme gelebileceğine dikkat çekilen başvuruda, bunun adli ve tarihsel hakikatin araştırılmasına, arşivlerin incelenmesine ve yazarın kalıntılarının tespit edilmesine engel olmadığı vurgulandı.

Günümüzdeki adli tıp, DNA analizi, antropolojik inceleme ve arşiv tarama yöntemlerinin geçmişteki maddi gerçeğe ulaşılması için olanak sağladığı belirtilerek, Sabahattin Ali dosyasının Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının çalışmaları kapsamına alınmasının kamu vicdanı açısından önemli olacağı kaydedildi.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN ÜÇ TALEPTE BULUNULDU

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Yayıncılar Birliği, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Yazarlar Sendikası ve PEN Yazarlar Derneğinin ortak başvurusunda Adalet Bakanlığından şu taleplerde bulunuldu:

1. Sabahattin Ali'nin ölümüne ilişkin soruşturma ve yargılama dosyalarının, Ali Ertekin hakkındaki dava dosyası ve af kararı da dahil olmak üzere, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yeniden incelenmesi.

2. Emniyet, jandarma, istihbarat ve devlet arşivlerinde olayla ilgili belge bulunup bulunmadığının araştırılması.

3. Sabahattin Ali'nin cesedinin gömüldüğü yerin tespit edilmesi ve mümkün olması halinde yakınlarının rızasıyla DNA ve antropolojik inceleme yapılması.

Başvuruda ayrıca, araştırma sonucunda ortaya çıkacak bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması talep edildi.

Kaynak: ANKA
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