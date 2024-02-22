Kurum maden faciasıyla ilgili suçlamalara yanıt verdi: ÇED raporuyla, toprak kaymasının ne alakası var? - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kurum maden faciasıyla ilgili suçlamalara yanıt verdi: ÇED raporuyla, toprak kaymasının ne alakası var?

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum, Çevre Bakanı olduğu dönemde facianın yaşandığı İliç'teki madeni işleten Anagold firmasına ÇED olumlu raporu verilmesiyle ilgili eleştirilere ilk kez yanıt verdi. Kurum, "Faaliyet iznini biz vermiyoruz. Şimdi oraya siz ÇED verdiğiniz için burası kaydı diyorlar ÇED raporu ile toprak kaymasının ne ilgisi var?" dedi.

22.02.2024 11:31  Güncelleme: 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olduğu dönemde Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold firmasına ait Çöpler Altın Madeni'ne Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporu verilmesiyle ilgili eleştirilere, "Faaliyet iznini biz vermiyoruz. ÇED raporuyla, toprak kaymasının ne alakası var?" yanıtını verdi.

"ÇEVRE BAKANLIĞI FİRMALARIN FAALİYETLERİNE ÇEVREYE ZARARI VAR MI YOK MU ONA BAKAR"

Murat Kurum, Neler Oluyor Hayatta programında açıklamalarda bulundu. İliç'teki maden faciası sonrası kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Kurum, şunları söyledi; "İliç'teki kaza sonrasında dönemin çevre bakanı ÇED raporu verdi, bundan oldu diyorlar. Çevre bakanlığı çevre faaliyetini, çevreye olan etkisi var mı yok mu buna bakar. Her şey kuralına göre olur bozan varsa da gereği yapılır. Bakanlık bu işletmenin sorunu var mı yok mu buna bakar. Faaliyet izni veremez. 135 kez denetlemişiz, ve bu iletmeyi de kapatmışız 3 ay.

"HALKALI'DA SEL BASTI, SEN ÖLDÜRDÜN MÜ DİYECEĞİZ?"

2008'den beri ÇED'i var buranın. Birim artırmak istiyorum demiş, sorun olup olmadığının bildirilmesini istemiş. 21 kuruldan görüş aldık ve şu tedbirleri alırsanız çevresel açıdan sorunu yoktur demişiz. İlgili bakanlıktan da faaliyet izni almış. Şimdi oraya siz ÇED verdiğiniz için burası kaydı diyorlar ÇED raporu ile toprak kaymasının ne ilgisi var? Metrobüsler bozuluyor, otobüsler yanıyor neden görevinizi yapmıyorsunuz diye sormak lazım o zaman. Halkalı'da sel bastı, Başakşehir'de sel oldu. Sen öldürdün mü diyeceğiz, böyle bir şey olabilir mi?"

"TAKSİ SORUNUNDA BİR İRADE ORTAYA KONULMUŞ DEĞİL"

İstanbul'daki taksi sorunu ile ilgili de konuşan Kurum, "Bir irade ortaya konulmuş değil" dedi. Göreve gelmesi durumunda bazı düzenlemeler hayata geçireceklerini söyleyen Kurum, şu ifadeleri kullandı; "Taksi sorununda da bir irade ortaya konulmuş değil. Merkezi taksi sistemini hayata geçirelim istiyoruz. Durakların bile uygulaması var. Tek çatı altında toplamalıyız. Hangi taksiyi istediğimiz, arabanın durumuna kadar dijitalden bunu çağırabileceksiniz. İstanbul taksisi marka haline gelecek. Yurt dışına gittiğinizde şehrin turizm elçileridir taksiler. Önce merkezi taksi uygulamasında hepsini birleştireceğiz. Bilimsel verilerle nerede nasıl ihtiyaç var taksi plakası ihalesine çıkacağız. Plaka sayısını artıracağız. Vatandaşın beklentisi hizmet. Taksicinin de güvenliği söz konusu.

"MEVCUT YÖNETİM KENDİSİ TAKSİCİLİK YAPMAK İSTİYOR"

İnsanları karşı karşıya getirmeye gerek yok. Sonuçta masanın etrafında doğruyu ortaya koyacağız. Mevcut yönetim kendisi taksicilik yapmak istiyor. Kanun diyor ki yönetim taksicilik yapamaz diyor. 8+1'ler de rahatsız şimdi. Tek bir doğruyu uygulayacak süreci işleteceğiz. Önüne gelen de taksici olamayacak. Taksi durakları İstanbul ruhuna uygun yenilenecek. Havalimanına 18 milyon turist geliyor, bu kişiler taksiye biniyor. Taksici ile iletişim kursa, 1 gün daha fazla kalsa şehrin istihdamı ve ekonomisi hareketlenir. Denetim ve ödül yöntemi getireceğiz. Yanlış bir şey olduğunda hemen yazacak vatandaş. Trafikten mene kadar ceza olacak. Taksicilerimizin can güvenliği için taleplerine yönelik adımları atacağız."

"650 BİN KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ HEDEFLİYORUZ"

Kurum, ayrıca 10 başlıkta projeler hazırladıklarını söyledi. Olası İstanbul depremi ile ilgili de konuşan Kurum, 650 bin konutun dönüşümünü hedeflediklerini söyledi.

Kurum maden faciasıyla ilgili suçlamalara yanıt verdi: ÇED raporuyla, toprak kaymasının ne alakası var?

Murat Kurum, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurum maden faciasıyla ilgili suçlamalara yanıt verdi: ÇED raporuyla, toprak kaymasının ne alakası var? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • alos : Çürük binanın depremle ne alakası var gibi olmuş 114 12 Yanıtla
  • Serkan Basar: Ayıp ve kabahatten korkmayan ile düşüp kalkmak, kıyamet gününde insana utanç verir 110 7 Yanıtla
  • Adem İnanç: Seninde baştakinden bi farkın yok bi istambul kalmış yıkmadığınız sen önce yaptıklarnın hesabını versin 85 12 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Siyanür ile altın çıkarmanın çevreye bir zararı yokmuş. Bütün dünya yanlış biliyormuş. 74 8 Yanıtla
  • soner yavuz: bence murat kurum acil vakasınız bir psikoloğa görünmenizde fayda var geç olmadan çevre ve şehircilik bakanınada alın beraber gidin 72 7 Yanıtla
  • Mehmet Aydın: Ortam müsait değil yoksa ne alakası olduğunu en anlaşılır şekilde ifade ederdim İstifa et git hiç olmazsa 56 6 Yanıtla
  • ALI YANIK: Murat Kurum bey, faaliyet iznini siz vermiyorsunuz, Medya raporunu veriyorsunuz fakat prosedür gereği ÇED raporu verilmeden tüm olumlu ve olumsuz konular değerlendirilir istişare yapılır, faaliyet izinde buna dahil zemin etütüde buna dahil, siz sadece konuya işinize gelen taraftan bakıyorsunuz 'ben yapmadım o yaptı' misali :) Malesef bu düşüncenin İstanbul'da şansı imkânsız, seçmen olarak kararımız net oylar Sn. Ekrem İMAMOĞLU'na... 35 3 Yanıtla
  • Akilli Deli: Gecmis zamanlarda sanirdimki bizi yönetenler cok zor islerle ugrasir, ben sadece mühendisim, onlar ayni doktorlar gibi cök bilgili olmasi lazim ve sayre, bu muhteremden sonra ve onun gibileri son 30 yilda izledikden sonra, sadece ögrendigim, bunlar her sehre timarhane yapsalardi, üniversite yerine, kendilerine cok faydasi olurdu, selamlar okuyanlarima 26 1 Yanıtla
  • V. A.: İmar barışının depremde yıkılam evlerle ne alakası var? ?????? 10 0 Yanıtla
  • Bakan Şimşek'ten seçim sonrası ekonomi mesajı
    16:12 Bakan Şimşek'ten seçim sonrası ekonomi mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle uyguladıkları politikaların, seçim sonrasında da hedefler doğrultusunda devam edeceğini belirterek, ''Bu çerçevede dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz.'' ifadelerini kullandı.

  • Görüntü Türkiye'den! Abisinin evinde yengesini başka bir adamla bastı
    15:52 Görüntü Türkiye'den! Abisinin evinde yengesini başka bir adamla bastı

    Abisinin evine giden bir kişi, yengesini tanımadığı biriyle yarı çıplak halde yakaladı. O anlarda öfkeden deliye dönen adamın çektiği video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

  • Oğlunu istismar etmekle suçlanan Ender Saraç, hakim karşısında gözyaşlarına boğuldu
    15:47 Oğlunu istismar etmekle suçlanan Ender Saraç, hakim karşısında gözyaşlarına boğuldu

    Benan Saraç'tan olan 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve soruşturma aşamasında çocuk ve annesinin geri aldığı "istismar" iddialarına yönelik hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Ender Saraç, gözyaşları içinde ifade vererek "Mağdur oldum, zarar gördüm. Hayatımı geri istiyorum" dedi.

  • 3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında mütalaa açıklandı
    15:43 3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında mütalaa açıklandı

    Ankara'da birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızının vücudunda sigara söndüren ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Y.Ü. ile çocuğun annesi K.Ç.'nin yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıkların çocuğa karşı eziyet ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarını işlediklerinin delillerle sabit olduğunu ifade ederek, sanıkların ayrı cezalandırılmalarını talep etti.

  • Kanserle savaşan Tanyeli, eski iş yerine sitem etti: İlk işleri beni sigortadan men etmek oldu
    15:36 Kanserle savaşan Tanyeli, eski iş yerine sitem etti: İlk işleri beni sigortadan men etmek oldu

    Bir süredir kanserle mücadele eden Tanyeli, dans eğitmenliği yaptığı akademinin hastalığın ortaya çıkmasıyla kendisini işten atarak sigortadan men etmek olduğunu söyledi. Tanyeli, kendisi için düzenlenen moral gecesinde 1,5 milyon lira toplandığı söylentisini de yalanladı.

  • Kahramanmaraş depremi davasında ilk karar! Müteahhidin cezası belli oldu
    15:35 Kahramanmaraş depremi davasında ilk karar! Müteahhidin cezası belli oldu

    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda ilk karar Şanlıurfa'da verildi. Şanlıurfa'da 34 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın müteahhidine 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Kararda apartmanın yapımından sorumlu 4 kişiden 3'ünün depremden önceki yıllarda hayatını kaybettiği belirtildi.

  • Erdoğan, Denizli mitingine katılan kişi sayısını açıkladı: Şu anda alanda 75 bin kişi var
    15:30 Erdoğan, Denizli mitingine katılan kişi sayısını açıkladı: Şu anda alanda 75 bin kişi var

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitinginde kalabalık bir gruba seslendi. Yoğun katılımın gerçekleştiği mitingle ilgili detayı da duyuran Erdoğan, "Denizli bugün coşmuş. İşte benim gönlümün sultanı Denizli bu. Şu anda alanda 75 bin kişi var" dedi.

  • Mitinge damga vuran anlar! Genç kız, attığı sloganla Erdoğan'ın konuşmasını böldü
    15:15 Mitinge damga vuran anlar! Genç kız, attığı sloganla Erdoğan'ın konuşmasını böldü

    Yerel seçim mitingleri kapsamında Denizli'de vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefeti eleştirdiği sırada alandaki genç kızlardan biri coşkulu bir şekilde slogan atmaya başladı. Bu esnada konuşmasına ara veren Erdoğan, atılan slogandan sonra konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

  • Kredi kartı faizlerinde değişiklik olacak mı?
    15:13 Kredi kartı faizlerinde değişiklik olacak mı?

    Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 45'te sabit bırakması sonrasında kredi kartlarına uygulanacak faiz de belli oldu. Buna göre kredi kartlarında herhangi bir faiz değişimi olmayacak.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 16:33:25. #1.13#
SON DAKİKA: Kurum maden faciasıyla ilgili suçlamalara yanıt verdi: ÇED raporuyla, toprak kaymasının ne alakası var? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement