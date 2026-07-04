Kırklareli'nde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Geleneksel 2026 Kurumlar Ligi Futbol Turnuvası sona erdi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen turnuva kapsamında final müsabakalarını tribünden takip etti.

Turnuvada, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı takımını yenen İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımı şampiyon oldu.

Turnuvada mücadele eden tüm kurum takımlarını ve sporcuları tebrik eden Turan, turnuvanın centilmenlik, fair-play ve karşılıklı saygı anlayışı içerisinde tamamlandığını belirtti.

Konuşmanın ardından takımlara kupa ve madalyaları verildi.