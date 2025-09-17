Sipariş götürdüğü kadın müşterinin evine giren kurye gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sipariş götürdüğü kadın müşterinin evine giren kurye gözaltına alındı

Sipariş götürdüğü kadın müşterinin evine giren kurye gözaltına alındı
17.09.2025 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankaya ilçesinde bir kadın, sipariş getiren kuryenin evine girmeye çalıştığı iddiasıyla şikayette bulundu. Güvenlik kameralarındaki görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kurye gözaltına alındı. Kurye ilk ifadesinde siparişi teslim alıp içeri giren müşterinin parayı vermeden kapıyı kapatacağını düşündüğünü, bu yüzden içeri girdiğini iddia etti.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, M.Ç. (27) adlı kadın, sipariş getiren ve evine girmeye kalkışan kurye hakkında taciz iddiasıyla şikayette bulundu. Eve girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıyan kurye E.C.K. (22), gözaltına alındı.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında meydana geldi. M.Ç. adlı kadın, Necatibey Caddesi'nde yalnız yaşadığı evine restorandan yemek siparişi verdi. M.Ç., siparişi kapıda kuryeden teslim aldıktan sonra, kredi kartını almak için içeriye girdi. Kurye E.K., bu sırada açık kapıdan ayakkabılarıyla içeri girip, etrafı kontrol etti. Durumu fark eden M.Ç., eliyle kapıyı kapatarak kuryeyi dışarıya çıkardı. Kurye, kadının ödeme yapmasından sonra evden ayrıldı. Kuryenin, kadının arkasından eve girmesi, içeriye kontrol etmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Bu sırada M.Ç., erkek arkadaşı Y.G. ile birlikte kurye hakkında taciz iddiasıyla şikayette bulundu. Kurye E.C.K., polis tarafından gözaltına alındı. M.Ç., polis merkezinde kuryeyi teşhis etti. Kurye E.C.K., ilk ifadesinde suçlamayı kabul etmedi. E.C.K., siparişi teslim alıp içeri giren müşterinin parayı vermeden kapıyı kapatacağını düşündüğünü, bu tür olayları çok yaşadıklarını, bu yüzden içeri girdiğini, kötü bir amacı olmadığını ileri sürdü.

"KAPIYI AYAĞIYLA TUTUYOR"

Y.G., "Kurye önce nakit paranın üstü olmadığını söylüyor, kart vermesini söylüyor. Kart verdikten sonra da pos cihazının kapalı olduğunu söylüyor. Bu arada da kız arkadaşım kart almaya gittiğinde, içeriye girdiğinde de arkasından gözetleme yapıyor. Gözetleme yaptıktan sonra kız arkadaşım kapıyı kapatıyor. Kapıyı ayağıyla tutuyor. Ayağıyla tuttuktan sonra da tekrar kapıyı açmaya çalışıyor. Ondan sonra da tekrar arkasından sağa sola bakıyor. Ben de kamera kayıtlarına baktım. Kamera kayıtlarına baktıktan sonra da bu olayın ne olduğunu gördük. ve şikayetçi olduk. Kız arkadaşım durumu fark edince bağırıyor. O da korkuyor kaçıyor. İfademizi verdik, şikayetçiyiz" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Çankaya, Ankara, Güncel, Yaşam, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sipariş götürdüğü kadın müşterinin evine giren kurye gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cami hocasından kendisini tedavi eden fizyoterapiste: Namazını kıldın evine git Cami hocasından kendisini tedavi eden fizyoterapiste: Namazını kıldın evine git
’Bugüne kadar tahammül ettim’ diyen Gürsel Tekin, ateş püskürdü 'Bugüne kadar tahammül ettim' diyen Gürsel Tekin, ateş püskürdü
İsrail kara harekatı başlattığı Gazze’de 100’den fazla kişiyi öldürdü İsrail kara harekatı başlattığı Gazze'de 100'den fazla kişiyi öldürdü
Silahlı saldırıda yaralanan hac ve umre rehberi Akdeniz: Zemzem suyu ikram ederken vuruldum Silahlı saldırıda yaralanan hac ve umre rehberi Akdeniz: Zemzem suyu ikram ederken vuruldum
İsrail patlayıcı yüklü tırları Gazze’ye soktu, kentten göç edenlerin sayısı gitgide artıyor İsrail patlayıcı yüklü tırları Gazze'ye soktu, kentten göç edenlerin sayısı gitgide artıyor
İsrail, Gazze’yi işgal harekatından yeni görüntüleri yayınladı İsrail, Gazze'yi işgal harekatından yeni görüntüleri yayınladı

16:43
Ali Koç’un Ahmet Metin Genç’e öfkesi dinmiyor: AK Parti bir şey yapmak zorunda
Ali Koç'un Ahmet Metin Genç'e öfkesi dinmiyor: AK Parti bir şey yapmak zorunda
16:41
Trump ölümden döndü Başkanlık uçağı az daha yolcu uçağıyla çarpışıyordu
Trump ölümden döndü! Başkanlık uçağı az daha yolcu uçağıyla çarpışıyordu
16:32
Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
15:57
Ailesini öldürmekle suçlanan doktor babayla ilgili yeni detay Eşinin telefonundan çıktı
Ailesini öldürmekle suçlanan doktor babayla ilgili yeni detay! Eşinin telefonundan çıktı
15:48
Ufuk Özkan taburcu oldu Hastane çıkışı ilk fotoğraf
Ufuk Özkan taburcu oldu! Hastane çıkışı ilk fotoğraf
14:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya yanıt: Kuyruk acını biliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya yanıt: Kuyruk acını biliyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2025 17:10:16. #7.11#
SON DAKİKA: Sipariş götürdüğü kadın müşterinin evine giren kurye gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.