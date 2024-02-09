'Kuş Cenneti' Hürmetçi Sazlığı'nda 5 bin su kuşu sayıldı
KAYSERİ - Kayseri'de deniz seviyesinden yaklaşık bin 73 metre yükseklikte yer alan ve Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından geçen göç rotası üzerinde bulunan Hürmetçi Sazlığı'nda yapılan kuş sayımında farklı türlerden 24 bin 974 su kuşu kuş sayıldı.
Uluslararası öneme sahip sulak alan olarak tanımlanan Hürmetçi Sazlığı, Kayseri'nin 13 kilometre güneybatısında Hürmetçi ile Karpuzsekisi Mahalleleri arasında bulunuyor. Erciyes Dağı eteğinde yaban hayatı açısından da önemli bir yer tutan Sultan Sazlığı'nda her yıl düzenli olarak yapılan kış ortası Sukuşu sayımları bu yıl da yapıldı. Tüm dünyada aynı dönemlerde yapılan bu çalışmanın amacı; ülkemizde kışlayan su kuşları hakkında elde edilen bilginin paylaşılması, alanların ve türlerin korunmasına katkı sağlamaktadır. Hurmetci Sazlığı kış ortası su kuşu sayımlarını gönüllü olarak Mehmet Ünlü, Halil Fırat, Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü personelleri Uğur Kara, Hacı Selcuka ve Hurmetci Sazlığı Şefi Gülhan Kurtyemez yaptı.
Kuş gözlemcisi Mehmet Ünlü yapılan sayımlarda farklı türlerden 24 bin 974 kuş sayıldığını söyleyerek bunlar arasında en çok sayılan türlerin Çamurcun Ördeği ve Angit olduğunu söyledi. Ayrıca alanda bu yıl su seviyesinin bazı alanlardaki kısmi don hariç iyi durumda olduğundan bahseden Ünlü, şehrin yanı başındaki biyolojik çeşitlilik açısından çok önemli bir sulak alan olan Hurmetci Sazlığı'nın her geçen gün daha da iyiye gitmesi için alana gereken önemin artmasıyla daha iyi olacağını kaydetti.
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