Kuşadası Belediyesi, Depremde Hayatını Kaybedenleri Andı

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, 6 Şubat Depremleri'nin ikinci yılında, yaşamını yitiren vatandaşları anmak için lokma ikramında bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, kural ve yönetmeliklere uymanın önemine dikkat çekti.

Kuşadası Belediyesi, 6 Şubat Depremleri'nin 2'nci yılı dolayısıyla İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda lokma ikramında bulundu. Lokma ikramına katılan Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğinin altını çizerek afetlere karşı tedbir almanın ve bilinçli hareket etmenin önemini vurguladı.

İlçenin de deprem kuşağı üzerinde yer alan bir bölgede olduğunu belirten Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, şunları söyledi:

"Kuşadası Belediyesi olarak biz her türlü tedbiri alıyoruz. Vatandaşlarımızın da gerekli tedbirleri alacağına inanıyoruz. Son zamanlarda Ege Denizi'nde yaşanan sarsıntılar tedirginlik yaratıyor. Ancak depremden depreme depremi hatırlayan bir ülke olmaktan vazgeçmemiz ve Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğu gerçeğini aklımızdan çıkarmamız lazım. Yatırımcısından müteahhidine, mimarından mühendisine kadar herkes sorumluluk içerisinde hareket etmeli ve bu afete karşı bilinçli davranmalı. Bu noktada kurallara ve yönetmeliklere uymak büyük önem taşıyor. Unutmayalım ki insanları deprem değil, kötü yapılmış binalar öldürür. Bir daha buna benzer felaketler yaşanmaması temennisi ile 6 Şubat depremlerinde yaşamlarını yitiren tüm vatandaşlarımıza bir kez daha rahmet diliyorum."