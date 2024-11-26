Kuşadası Belediyesi'nin Hayata Geçirdiği 'Trafik ve Eğitim Parkı' İlk Misafirlerini Ağırladı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi'nin Hayata Geçirdiği 'Trafik ve Eğitim Parkı' İlk Misafirlerini Ağırladı

Kuşadası Belediyesi\'nin Hayata Geçirdiği \'Trafik ve Eğitim Parkı\' İlk Misafirlerini Ağırladı

Kuşadası Belediyesi tarafından çocukların trafik eğitimi alması amacıyla kente kazandırılan Şehit Fethi Sekin Trafik ve Eğitim Parkı’nın ilk misafirleri, Reşat Nuri Güntekin İlkokulu öğrencileri oldu. Belediye Başkanı Ömer Günel, "Temelden başlaması gereken eğitimde trafik kurallarının öğrenilmesi büyük önem taşıyor. Çünkü trafik kazalarındaki kayıpları en aza indirgemenin yolu bundan geçiyor" dedi.

26.11.2024 16:21  Güncelleme: 16:30
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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi tarafından çocukların trafik eğitimi alması amacıyla kente kazandırılan Şehit Fethi Sekin Trafik ve Eğitim Parkı'nın ilk misafirleri, Reşat Nuri Güntekin İlkokulu öğrencileri oldu. Belediye Başkanı Ömer Günel, "Temelden başlaması gereken eğitimde trafik kurallarının öğrenilmesi büyük önem taşıyor. Çünkü trafik kazalarındaki kayıpları en aza indirgemenin yolu bundan geçiyor" dedi.

Kuşadası Belediyesi, geleceğin bilinçli yaya ve sürücülerinin yetişmesini sağlamak amacıyla bir süre önce Yavansu Mahallesi'nde çocuklar için Şehit Fethi Sekin Trafik ve Eğitim Parkı'nı kullanıma açtı. Yaklaşık 4 bin 200 metrekarelik alana kurulu parkta ilk eğitim alanlar, Reşat Nuri Güntekin İlkokulu öğrencileri oldu. Eğitim araçlarına binen öğrencilere, trafik polisleri tarafından trafik ortamı, kuralları, kültürü ve kazaların en aza indirilmesi ile ilgili bilgiler verildi. Yaya geçidini nasıl kullanacakları gösterilen öğrencilere, trafik ışıkları ve trafik tabelalarının anlamları da öğretildi.

Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Başkan Ömer Günel, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Rasim Demireli ve kent protokolü üyeleri de Şehit Fethi Sekin Trafik ve Eğitim Parkı'na gelerek öğrencileri ziyaret etti. Kaymakam İbrahim Keklik ve Başkan Ömer Günel, daha sonra öğrencilerle birlikte uygulamalı eğitimine katıldı.

"Trafik kurallarının öğrenilmesi büyük önem taşıyor"

Belediye Başkanı Ömer Günel, "Şehit Fethi Sekin Trafik ve Eğitim Parkı'nda bugün ilk eğitimimiz verildi. Çocuklarımız çok mutlu oldu. Bu eğitimleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile gerçekleştirmeye devam edeceğiz. İkinci sınıftan itibaren tüm çocuklarımız parkımıza gelip, Kuşadası Belediyesi'ne ait olan trafik eğitim araçlarını kullanarak eğitim alabilecekler. Temelden başlaması gereken eğitimde trafik kurallarının öğrenilmesi büyük önem taşıyor. Çünkü trafik kazalarındaki kayıpları en aza indirgemenin yolu bundan geçiyor. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Bu nedenle onları en iyi şekilde donatmak zorundayız. Çocuklarımıza yaşamın her alanında destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Şehit Fethi Sekin Trafik ve Eğitim Parkı'nda, ailelerin, çocuklarıyla birlikte vakit geçirebilmeleri için bank, kameriye, bisiklet ve yürüyüş yolları da bulunuyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi'nin Hayata Geçirdiği 'Trafik ve Eğitim Parkı' İlk Misafirlerini Ağırladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi'nin Hayata Geçirdiği 'Trafik ve Eğitim Parkı' İlk Misafirlerini Ağırladı - Son Dakika
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