Kuşadası Belediyesi, Parklara Türkiye'nin Öncü Kadınlarının İsimlerini Veriyor

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(AYDIN) Kuşadası Belediyesi, yapımını tamamladığı yeni parklarda Türkiye'nin öncü kadınlarının isimlerini yaşatacak. Kuşadası Belediye Meclisi tarafından alınan kararla mesleki, akademik ve sanatsal olarak ilklere imza atmış Cumhuriyet kadınlarının isimleri, farklı mahallelerdeki 14 parka verilecek.

Son 5 yılda 400 milyon 296 bin TL'lik yatırımla kente 340 bin 706 metrekare yeni yeşil alan kazandıran ve parklarda topluma mal olmuş önemli kişilerin isimlerini yaşatan Kuşadası Belediyesi, yapımını tamamladığı 14 yeni parka Türkiye'nin başarılı öncü kadınlarının isimlerini verme kararı aldı.

Kuşadası Belediye Meclisi'nde alınan karara göre farklı mahallelerde yapılan parklara Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın milletvekillerinden Satı Kadın; Türk sinemasının ilk kadın yönetmeni ve sinema oyuncusu Cahide Sonku; NASA'da çalışan ilk Türk bilim insanı ve Türkiye'nin en önemli astrofizikçilerinden Dilhan Eryurt; Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın siyaset bilimcisi Nermin Abadan Unat; Atatürk'ün manevi kızı ve Piri Reis'i dünyaya tanıtan, Türk Tarih Kurumu'nun kurucu üyesi Afet İnan; Türk sinema oyuncusu, tiyatro sanatçısı ve televizyon sunucusu Adile Naşit; Türkiye'nin ilk kadın ilahiyatçısı Bahriye Üçok; Türkiye'nin ilk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy; Türkiye'nin ilk kadın büyükelçisi Filiz Dinçmen; Türkiye'nin ilk kadın il belediye başkanı Müfide İlhan; Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın öğretmenlerinden Refet Angın; kadın hakları savunucusu, yazar Kerime Nadir; ilk müslüman Türk kadın tiyatro oyuncusu Afife Jale ile Türk tiyatrosunun en önemli kadın oyuncularından Yıldız Kenter'in isimleri verilecek.

Kirazlı Yolu üzerinde bulanan Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ise bundan böyle Türkiye'nin ilk kadın veterineri olan Sabire Aydemir'in ismini taşıyacak.