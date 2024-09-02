Kuşadası Belediyesi, sokak köpeklerini eğitmek için proje başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuşadası Belediyesi, sokak köpeklerini eğitmek için proje başlattı

Kuşadası Belediyesi, sokak köpeklerini eğitmek için proje başlattı

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası İş Kadınları Derneği ve Türkiye Köpek Eğitmenleri Derneği iş birliğiyle sokak köpeklerinin eğitimini sağlayacak bir proje başlattı. Proje kapsamında köpekler mizaç ve yeteneklerine göre kategorilere ayrılarak eğitilecek ve özel güvenlik, arama kurtarma gibi alanlarda kullanılabilecek yeteneklere sahip köpekler belirlenecek. Diğer köpeklere ise temel eğitimler verilecek.

02.09.2024 16:17  Güncelleme: 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi eylül ayı meclis toplantısında, Kuşadası İş Kadınları Derneği ve Türkiye Köpek Eğitmenleri Derneği iş birliğinde uygulanacak proje ile Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde kalmakta olan sokak köpeklerinin, mizaç ve yeteneklerine göre kategorilere ayrılarak eğitilmesi kararı alındı.

Eğitimle, özel güvenlik, arama kurtarma, refakat gibi alanlarda kullanılabilecek yeteneğe sahip köpekler belirlenerek özel eğitime tabi tutulacak. Diğer köpeklere ise insanlarla bir arada yaşayabilmelerine olanak sağlayacak temel eğitimler verilecek.

Meclis toplantısında konuşan Türkiye Köpek Eğitmenleri Derneği Başkan Yardımcısı Turgay Demir, sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için ücretsiz olarak ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirtti. Eğitimli köpeklerin sahiplenme oranının artacağını ifade eden Turgay Demir, sokak hayvanlarına gösterdiği hassasiyet nedeniyle Kuşadası Belediyesi'ne ve projenin iş birlikçilerinden Kuşadası İş Kadınları Derneği'ne teşekkür etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise sokak hayvanlarını korumak amacıyla ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirterek kısa süre içerisinde Davutlar'da yeni bir kısırlaştırma merkezi kuracaklarını ve daha geniş kapasiteye sahip bir rehabilitasyon merkezi için devletten yer tahsisi talebinde bulunduklarını söyledi. Kuşadası İş Kadınları Derneği ile Türkiye Köpek Eğitmenleri Derneği'ne teşekkür eden Günel, "Kuşadası Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da can dostlarımızın yanında olacağız. Ancak onları korumak hepimizin sorumluluğunda. Sokak hayvanları ile ilgili yürüteceğimiz çalışmalara katkı koymak isteyen tüm kişi ve kurumlara kapımız sonuna kadar açık" dedi.

Kaynak: ANKA

Kuşadası Belediyesi, Hayvan Hakları, Kuşadası, Türkiye, Güncel, Çevre, Yaşam, Hayvan Hakları, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi, sokak köpeklerini eğitmek için proje başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:20 Narin Güran’ın babasının amcasının evi ve arabasında arama yapıldı Narin Güran'ın babasının amcasının evi ve arabasında arama yapıldı
16:01 Fenerbahçe, Merih Demiral İçin Al-Ahli ile Temasa Geçti Fenerbahçe, Merih Demiral İçin Al-Ahli ile Temasa Geçti
15:22 Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası
12:56 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden İstifa Etti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
09:54 Hindistan’da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
09:48 Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener’e tokat attı Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener'e tokat attı
09:47 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı Emekli maaşları için yeni sistem önerisi AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi
09:25 Geceye damga vurmuştu Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi Geceye damga vurmuştu! Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi?
09:04 Küresel kriz onları da vurdu 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde
08:29 Narin’in gözaltındaki amcasını Ankara’dan gelen özel ekip sorguluyor Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor
07:48 Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi
03:41 İnegöl’de 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti İnegöl'de 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 17:59:46. #1.11#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi, sokak köpeklerini eğitmek için proje başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement