Kuşadası Belediyesi Yaylaköy, Soğucak ve Çınar'da kaçak dökülen molozu temizledi - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi Yaylaköy, Soğucak ve Çınar'da kaçak dökülen molozu temizledi

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Yaylaköy, Soğucak ve Çınar'daki ormanlık alanlara kaçak dökülen moloz ve atıkları Kuşadası Belediyesi temizledi. Zabıta denetimleri sıklaştırılırken, kaçak döküm alanlarına uyarı levhaları yerleştirildi.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, Yaylaköy, Soğucak ve Çınar mahallelerindeki ormanlık alanlara kaçak dökülen moloz ve atıkları temizledi. Zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırırken, kaçak döküm yapılan alanlara uyarı levhaları yerleştirildi.

Kuşadası Belediyesi, kentin doğal yapısını ve çevre sağlığını tehdit eden kaçak moloz dökümlerine karşı mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde düzenli olarak denetimler yapılıyor. Ekipler yaptıkları son denetimde, Yaylaköy, Soğucak ve Çınar mahallelerinde bulunan ormanlık alanlara kamyon ve traktörlerle moloz, çöp, ev eşyası ve eski büro malzemelerinin kaçak olarak döküldüğünü tespit etti.

UYARI LEVHALARI YERLEŞTİRİLDİ

Gerekli tutanakları tutan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde hareket edip, söz konusu bölgelerin hızlı bir şekilde temizlenmesini sağladı. Ardından kaçak moloz dökülen alanların etrafına da üzerinde "Çöp ve moloz dökmek yasaktır. Bu alan kamera ile izlenmektedir" yazılı uyarı levhaları yerleştirildi. Kentteki tüm molozları temizlemek için büyük bir seferberlik başlattıklarını belirten yetkililer, Kuşadası'nın Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, vatandaşlara ve firmalara duyarlılık ve iş birliği çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi Yaylaköy, Soğucak ve Çınar'da kaçak dökülen molozu temizledi - Son Dakika
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