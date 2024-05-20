Kuşadası'nda 19 Mayıs Kapsamında Düzenlenen Yürüyüş, Renkli Görüntülere Sahne Oldu

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(AYDIN)- Kuşadası'nda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlama etkinlikleri kapsamında, Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen korteje binlerce vatandaş katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan kortej, saat 17.00'de Kısmet Otel Kavşağı'ndan başladı. Atatürk Bulvarı üzerinde devam eden yürüyüşe, her yaştan binlerce kişi ile birlikte, Belediye Başkanı Ömer Günel, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ve çeşitli sivil toplum örgütleri katıldı.

Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyan vatandaşlar, çalınan marşlar eşliğinde İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na kadar yürüdü. Kuşadası Şehit Kaya Aldoğan Lisesi mezunlarının oluşturduğu Veteran Bandosu ise sergilediği performansla alkış topladı.

"Bu 100'den" danslı anlatı gösterisi

Kuşadası, 19 Mayıs dolayısıyla "Bu100'den" isimli danslı anlatı gösterisine de ev sahipliği yaptı. Cumhuriyet devrimleriyle elde edilen kazanımlar ve bugüne kadar olan kültürel gelişmelerin, Türkiye'nin birçok yöresinden halk oyunlarıyla aktarıldığı gösteri ilgiyle izlendi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü Ekin Dans Topluluğu'nun gösterisinde İzmir İktisat Kongresi'yle ekonomide yapılan değişiklikler, Nazilli Basma Fabrikası'nın açılması ve köy enstitülerinin kurulmasını işleyen danslı anlatım sonunda, Başkan Günel, EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öcal Özbilgin'e teşekkür plaketi verdi.