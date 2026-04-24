Kuşadası'nda 23 Nisan Coşkusu... Ada Kültür Merkezi Şenlik Alanına Döndü

(AYDIN) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Kuşadası'nda da büyük bir coşku ve heyecanla kutlandı. Bayram sevincine ortak olmak amacıyla Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen şenlik, çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Kuşadası Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ada Kültür Merkezi'nde çocuk şenliği düzenlendi. Şenliğe ebeveynleriyle birlikte gelen çocuklar, dokuz taş, mendil kapmaca, halat çekme, ip atlama, bayrak kapmaca, çuval yarışı, kaşıkta yumurta taşıma, sek sek ve yakan top gibi sokak oyunlarını oynayıp, doyasıya eğlendi. Sahne ve sihirbazlık gösterileri, maskotlar, şişme oyun parkları ve yüz boyama etkinliklerinin de olduğu şenlik renkli görüntülere sahne oldu.

"Bizim en kıymetli hazinemiz"

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş da ailesiyle birlikte şenlik alanını ziyaret etti. Çocuklarla ve ailelerle bol bol sohbet eden Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, "Öncelikle tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyadaki tüm çocuklara armağan ettiği bu bayramda, biz de Kuşadası Belediyesi olarak onlar için şenlik düzenledik. 23 Nisan'ın ruhuna ve anlamına uygun olarak gerçekleştirdiğimiz şenlikte, çocuklarımızın keyifle vakit geçirmesi bizleri çok mutlu etti. Çocuklarımız bizim en kıymetli hazinemiz" diye konuştu.