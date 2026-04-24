Kuşadası'nda 23 Nisan Coşkusu... Ada Kültür Merkezi Şenlik Alanına Döndü

24.04.2026 09:15  Güncelleme: 09:40
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Kuşadası’nda da büyük bir coşku ve heyecanla kutlandı. Bayram sevincine ortak olmak amacıyla Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen şenlik, çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Kuşadası Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ada Kültür Merkezi'nde çocuk şenliği düzenlendi. Şenliğe ebeveynleriyle birlikte gelen çocuklar, dokuz taş, mendil kapmaca, halat çekme, ip atlama, bayrak kapmaca, çuval yarışı, kaşıkta yumurta taşıma, sek sek ve yakan top gibi sokak oyunlarını oynayıp, doyasıya eğlendi. Sahne ve sihirbazlık gösterileri, maskotlar, şişme oyun parkları ve yüz boyama etkinliklerinin de olduğu şenlik renkli görüntülere sahne oldu.

"Bizim en kıymetli hazinemiz"

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş da ailesiyle birlikte şenlik alanını ziyaret etti. Çocuklarla ve ailelerle bol bol sohbet eden Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, "Öncelikle tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyadaki tüm çocuklara armağan ettiği bu bayramda, biz de Kuşadası Belediyesi olarak onlar için şenlik düzenledik. 23 Nisan'ın ruhuna ve anlamına uygun olarak gerçekleştirdiğimiz şenlikte, çocuklarımızın keyifle vakit geçirmesi bizleri çok mutlu etti. Çocuklarımız bizim en kıymetli hazinemiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Gülistan Doku’dan geriye arkadaşlarıyla halay çektiği görüntüler kaldı Gülistan Doku'dan geriye arkadaşlarıyla halay çektiği görüntüler kaldı
Alişan, kardeşinin son anlarını anlatırken ağlamamak için kendini zor tuttu Alişan, kardeşinin son anlarını anlatırken ağlamamak için kendini zor tuttu
Gençlerden Hakan Fidan’ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim Gençlerden Hakan Fidan'ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim!
Azerbaycan’dan İsrail’e “bağımsızlık günü“ kutlaması Azerbaycan'dan İsrail'e "bağımsızlık günü" kutlaması
Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı Kalbi o acıya dayanamadı Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı! Kalbi o acıya dayanamadı

09:24
Okan Buruk’tan Fenerbahçe derbisi için sürpriz karar
Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için sürpriz karar
09:00
Trump’ın “vur“ emri altın fiyatlarını vurdu 4 hafta sonra ilk yaşanabilir
Trump'ın "vur" emri altın fiyatlarını vurdu! 4 hafta sonra ilk yaşanabilir
08:37
Kız kaçırma kavgası cinayetle bitti
Kız kaçırma kavgası cinayetle bitti
08:36
Piyasalarda Hürmüz gerilimi Petrol 2 hafta sonra 100 doları aştı
Piyasalarda Hürmüz gerilimi! Petrol 2 hafta sonra 100 doları aştı
06:57
Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü
Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü
06:42
Ege Denizi’nde 5.9 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 5.9 büyüklüğünde deprem
