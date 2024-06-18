Kuşadası'nda Alabora Olan Tur Teknesindeki 9 Kişi Kurtarıldı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alabora olan tur teknesindeki 9 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Güzelçamlı Limanı'ndan çıkan bir tur teknesi, İçmeler Koyu'nda su almaya başladıktan sonra alabora oldu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Teknedeki 9 kişi, Sahil Güvenlik ve çevredeki tekne sahiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Bir bölümü suya batan teknenin yarın çekileceği öğrenildi.