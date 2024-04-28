Kuşadası'nda Hava Sıcaklıkları Dalış Turizmini Hareketlendirdi - Son Dakika
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Kuşadası'nda Hava Sıcaklıkları Dalış Turizmini Hareketlendirdi

Kuşadası\'nda Hava Sıcaklıkları Dalış Turizmini Hareketlendirdi

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dalış turizmini erken hareketlendirdi. Kuşadası, turkuaz rengi denizde dalış yaparak Ege'nin eşsiz güzelliklerini keşif olanağı sunuyor. Havaların güzel gitmesi ve denizin sakin olmasıyla birlikte dalışa olan talep arttı. Dalış merkezlerinde dünyanın en büyük batık uçaklarından biri olan Airbus A300, tek motorlu uçak ve mağara bulunan 13 resif noktasında dalış yapılıyor. Turistler, su altının güzelliklerine tanıklık ediyor. Kuşadası'nın su altı faunası zengin olduğu gibi antik kalıntılara da rastlanabiliyor. Tatil rotasını Kuşadası'na alanlar, su altı dalışı yaparak inanamayacakları bir dünyaya kapı açabilirler.

28.04.2024 11:04  Güncelleme: 11:09
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Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, su altı güzellikleriyle de öne çıkan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dalış turizmini bu sezon erken hareketlendirdi.

Doğası ve mavi bayraklı plajlarıyla turistlerin tatil rotaları arasında yer alan Kuşadası, su altı güzellikleri sayesinde yerli ve yabancı misafirlerine, turkuaz rengi denizde dalış yaparak Ege'nin eşsiz güzelliklerini keşif olanağı sunuyor.

Özellikle nisanda önceki senelere göre yüksek seyreden hava sıcaklıkları dalış turizmini canlandırdı.

Turistler 7 dalış merkezinin faaliyet gösterdiği kentte, dünyanın en büyük batık uçaklarından biri Airbus A300, tek motorlu uçak ve mağara bulunan 13 resif noktasında dalış yaparak su altının güzelliğine tanıklık ediyor.

Dalış eğitmeni Tağmaç Saraçoğlu, AA muhabirine, sezonun erken başladığını ve talebin günden güne arttığını anlattı.

"Havaların güzel gitmesi önceki yıllara göre sezonu daha hareketli hale getirdi. Dalış sektöründe bir hareketlenme oldu. Havaların çok güzel gitmesi, yağmurun olmaması, havanın güneşli olması, rüzgarın olmaması, denizin sakin olmasından dolayı dalışa talep fazla oldu." diyen Saraçoğlu, denizin altında sıcak su kaynaklarının yanı sıra eski taş çapaları ve seramik parçalarının da olduğunu dile getirdi.

Liman bölgesine yakın alanlarda teknelerden kalan parçalara rastlandıklarını anlatan Saraçoğlu, şöyle konuştu:

"Tüm bu güzellikleri misafirlerimize gösterip geçmişle onları yaşatmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda kovuk dalışımız mevcut. Pamucak bölgesinde bulunan kovuk dalışımız 5-6 metrede tek yönde güneş ışığında geldiği bir nokta. Buradan da sertifikalı dalgıçlar geçirerek heyecan, adrenalin yaşamalarını sağlıyoruz. Duvardaki mercanları, hafif sıcak suyu hissederek oradan da geçiş yaptırıyoruz."

İskoçya'dan gelen Ross Urquhart da ilk kez dalış yaptığını belirterek, "Burada bir sürü su altı canlısıyla karşılaştım. Dalış yapmayı herkese tavsiye ediyorum." dedi.

"İnanamayacakları bir dünyaya kapı açacaklar"

Kuşadası'na 2 yıldır geldiğini aktaran Sevil Terzioğlu ise su altı korkusunu yenmek için dalışa başladığını belirtti.

Terzioğlu, "Çok keyifli ve inanılmaz güzelliklerle karşılaşıyorsunuz. Bizi girer girmez deniz tavşanı karşıladı. Dış dünyayla bütün ilişkileriniz kopuyor. Sadece siz varsınız, gözleriniz var ve dalış ekibiniz var. Tamamen bir terapi aslında benim için. Kuşadası'nın su altı faunası çok zengin. Hem Akdeniz hem Ege'yi görebiliyoruz. Kimi noktalarda antik kalıntılara da rastlayabilirsiniz. Tatil rotasını Kuşadası'na alanların bir şekilde gelip su altı dalışı yapması bence harika olur. İnanamayacakları bir dünyaya kapı açacaklar." diye konuştu.

Kaynak: AA

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