Kuşadası'nda Kanalizasyon Taştı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, tıkanan kanalizasyon hattının taşması sonucu cadde pis su ile doldu, etrafa kötü koku yayıldı.

Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndan geçen kanalizasyon hattında oluşan tıkanıklık nedeniyle pis su yola aktı. Araç lastiğinin boyunu aşan atık su caddeyi kapladı. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı sürücüler yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bölgede kötü kokuya da neden olan atık su, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerince tahliye edildi.

Öte yandan AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuşadası'nda yine kanalizasyon patlaması… Aydın Büyükşehir Belediyesi limonata dağıtımına verdiği önemi altyapı hizmetlerine de verirse bu sorunlar çözülebilir." ifadelerini kullandı.