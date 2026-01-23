Kuşadası Belediyesi, Sel Felaketi Sonrası Sahaya İndi

(AYDIN)- Aydın genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından Kuşadası Belediyesi, selin yarattığı olumsuzlukları gidermek için sahada yoğun mesai harcıyor.

Meteoroloji verilerine göre, Aydın genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, en çok Kuşadası'nı vurdu. Özellikle Güzelçamlı Mahallesi'nde metrekareye 107,8 kilogram yağış düşmesi sonucu cadde ve sokaklar göle dönerken; araçlar, evler, iş yerleri ve tarım arazileri su altında kaldı. Olayın ardından Kuşadası Belediyesi ekipleri, başta Davutlar ve Güzelçamlı mahalleleri olmak üzere, ilçenin birçok noktasında sel sonrası biriken su ve balçığı temizledi. Devrilme riski taşıyan ağaçların budaması yapıldı ve zorlu hava koşullarına rağmen çalışmalar aralıksız sürdürüldü.

Vatandaşlara "dikkatli olun" çağrısı

Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin koordineli müdahalesi ile sel felaketinin etkileri kısa sürede kontrol altına alındı. Merkez ve kırsal mahallelerde eş zamanlı yürütülen çalışmalarla vatandaşların mağduriyeti en aza indirildi.

Meteoroloji'nin yağışların devam edeceği yönündeki uyarısının ardından Kuşadası Belediyesi, tüm birimleriyle teyakkuz haline geçti. Belediye yetkilileri, ekiplerin 24 saat esasına göre sahada görev yapmaya devam edeceğini belirtirken, vatandaşlara da dikkatli olmaları çağrısında bulundu.