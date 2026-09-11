Kuşadası'nda sıfır işgaliye denetiminde kaldırım işgallerine müdahale edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuşadası'nda sıfır işgaliye denetiminde kaldırım işgallerine müdahale edildi

Kuşadası\'nda sıfır işgaliye denetiminde kaldırım işgallerine müdahale edildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde gerçekleştirdiği sıfır işgaliye denetiminde iş yerlerinin belirlenen kurallara uyup uymadığını kontrol etti. Denetimde trafiğe kapalı alanlarda motosiklet kullanan ve araçlarını belirlenen yerlerin dışına park eden sürücülere idari yaptırım uygulandı.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde gerçekleştirdiği "sıfır işgaliye" denetiminde iş yerlerinin belirlenen kurallara uyup uymadığını kontrol etti. Denetimde ayrıca trafiğe kapalı alanlarda motosiklet kullanan ve araçlarını belirlenen yerlerin dışına park eden sürücülere idari yaptırım uygulandı.

Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel tarafından 2019 yılında başlatılan "sıfır işgaliye" uygulamasını Başkan Vekili Tahsin Demirtaş döneminde de sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde sıfır işgaliye denetimi yaptı.

Denetimde yolları, kaldırımları ve kamusal alanları işgal eden esnafa uyarılarda bulunuldu. Ayrıca, yol ve kaldırımların üzerinde bulunan reklam panoları, flama, bayrak, demir bariyer, lastik, saksı, masa, reklam panoları ve sandalye gibi eşyalar toplanıp, kamyonete yüklendi. Çevre ve görüntü kirliliğine neden olan afişler de söküldü.

Motorize zabıta ekiplerinin de katıldığı denetimde yasak olmasına rağmen kaldırımların üzerine park eden motosiklet ve otomobiller için de uyarı anonsları yapıldı. Kurallara uymayan sürücülere idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: ANKA

Kuşadası Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Motosiklet, Kuşadası, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda sıfır işgaliye denetiminde kaldırım işgallerine müdahale edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 3 bin TL Amasya’nın bamyası artık gramla satılıyor Kilosu 3 bin TL! Amasya'nın bamyası artık gramla satılıyor
Maltepe’deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler Maltepe'deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler
Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı
Ankara’da amca dehşeti: Yeğenini 3 kurşunla öldürdü Ankara'da amca dehşeti: Yeğenini 3 kurşunla öldürdü
Kara Haydar’ı yakacak MASAK raporu Geliri sadece 74 bin TL Kara Haydar'ı yakacak MASAK raporu! Geliri sadece 74 bin TL
Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdü Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdü

15:46
Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı
Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı
15:15
Fenerbahçe ve Galatasaray için tüm hesaplar değişti İşte yeni tur ihtimalleri
Fenerbahçe ve Galatasaray için tüm hesaplar değişti! İşte yeni tur ihtimalleri
14:57
Gelin arabasına asılan yazıya bakın Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti
Gelin arabasına asılan yazıya bakın! Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti
14:48
İmamoğlu artık siyasi yasaklı Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar
İmamoğlu artık siyasi yasaklı! Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar
14:29
Trabzonluları hedef alan Ertuğrul Kaya hakkında gözaltı kararı
Trabzonluları hedef alan Ertuğrul Kaya hakkında gözaltı kararı
13:59
İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın
İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 15:53:08. #7.12#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda sıfır işgaliye denetiminde kaldırım işgallerine müdahale edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement