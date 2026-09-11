Kuşadası\'nda sıfır işgaliye denetiminde kaldırım işgallerine müdahale edildi

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde gerçekleştirdiği "sıfır işgaliye" denetiminde iş yerlerinin belirlenen kurallara uyup uymadığını kontrol etti. Denetimde ayrıca trafiğe kapalı alanlarda motosiklet kullanan ve araçlarını belirlenen yerlerin dışına park eden sürücülere idari yaptırım uygulandı.

Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel tarafından 2019 yılında başlatılan "sıfır işgaliye" uygulamasını Başkan Vekili Tahsin Demirtaş döneminde de sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde sıfır işgaliye denetimi yaptı.

Denetimde yolları, kaldırımları ve kamusal alanları işgal eden esnafa uyarılarda bulunuldu. Ayrıca, yol ve kaldırımların üzerinde bulunan reklam panoları, flama, bayrak, demir bariyer, lastik, saksı, masa, reklam panoları ve sandalye gibi eşyalar toplanıp, kamyonete yüklendi. Çevre ve görüntü kirliliğine neden olan afişler de söküldü.

Motorize zabıta ekiplerinin de katıldığı denetimde yasak olmasına rağmen kaldırımların üzerine park eden motosiklet ve otomobiller için de uyarı anonsları yapıldı. Kurallara uymayan sürücülere idari yaptırım uygulandı.